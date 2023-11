Andra și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai grele momente din cariera sa: „Nu sunt mândră de aceste episoade”

Andra a fost numită cea mai bună voce din România și nu degeaba, artista muncește mult pentru a se menține la acest statut, dar cariera de succes pe care o are ascunde multe momente grele. Despre acestea, Andra a vorbit recent.

Care au fost cele mai grele momente din viața profesională pentru Andra

A fost numită cea mai bună voce din România, este o mamă și o soție model în ochii multor femei și a debutat când era o simplă adolescentă.

Andra reușește să le facă pe toate cu brio, iar din exterior pare că totul este foarte ușor. E drept, artista are și un secret, familia care îi este alături și o susține necondiționat.

De-a lungul anilor și-a câștigat un loc la masa discuțiilor, chiar dacă acestea au fost purtate de bărbați. A fost lăudată inclusiv de Laurențiu Duță, după filmarea pentru piesa Jumătatea mea mai bună, iar artista a mărturisit că întotdeauna este dedicată muncii sale și face totul cu profesionalism.

Andra a cunoscut succesul de mică

Dar pe care soția lui Cătălin Măruță le-a cunoscut încă de la lansare. „Mă pregăteam mult. Mă consumam mult de emoții și dădeam tot ce puteam atunci când înregistram sau urcam pe o scenă sau mergeam la o emisiune TV sau radio. Când au început să mă salute oameni pe stradă, m-am simțit bucuroasă, mândră de ce realizam. Dar eram un copil: nici nu îmi făceam multe griji, nici nu conștientizam ce înseamnă să fii cunoscut.

Este complicat să fii artist când ești doar adolescent. Este o perioadă de formare, de dezvoltare, ești și influențabil, și impresionabil. Este foarte important să ai lângă tine oameni care te ajută să rămâi cu picioarele pe pământ. Eu am fost sprijinită și ajutată de părinții mei. Ei au avut grijă ca, pe lângă cariera artistică pe care mi-o doream enorm, să duc o viață echilibrată. Să merg la școală, să am prieteni, să nu mă port nefiresc pentru vârsta mea. Le mulțumesc și acum pentru că, datorită echilibrului pe care mi l-au dat atunci, sunt femeia de astăzi”, a declarat Andra pentru

„Nu doar o dată am avut nevoie de ajutor medical”

Dar nici când a ajuns la maturitate nu a fost mai ușor. Cântăreața a mărturisit că cele mai grele momente au fost cele de epuizare, când avea nevoie de ajutor din partea medicilor pentru a putea urca pe scenă.

„Cele mai grele momente pentru mine au fost cele de epuizare fizică. Repetiții lungi, intense, cu interpretare și coregrafie, nopți nedormite din diverse motive. Uneori unul dintre copii este răcit, alteori sunt prea emoționată ca să pot închide ochii…

Nu doar o dată am avut nevoie de ajutor medical pentru a-mi reveni rapid, pentru a urca pe scenă. Nu sunt mândră de aceste episoade, pentru că încerc să am grijă de mine, să le dau un exemplu și copiilor mei: nimic nu merită atât efort încât să îți pui sănătatea în pericol. Se întâmplă uneori și mă bucur că am reușit să mă adun și să mă refac. Sunt ocazii în care îmi readuc aminte că cel mai important este să fii sănătos, că orice altceva se poate rezolva”, a completat Andra.