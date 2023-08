Cătălin Măruță, dezvăluiri despre copilăria sa. Ce sacrificii au făcut el și Andra pentru succes: „Alții se distrau!”

Cătălin Măruță nu mai are nevoie de nicio prezentare. O întreagă țară îl cunoaște, iar emisiunea sa de la Pro TV este adesea în topul audiențelor. Dar cât de important este, de fapt, succesul pentru cunoscutul moderator.

Ce sacrificii au făcut Cătălin Măruță și Andra pentru a avea succes

Cătălin Măruță are o carieră impresionantă. Timp de 10 ani a lucrat la TVR, iar de mai bine de 13 telespectatorii Pro TV îl urmăresc aproape în fiecare zi. A ținut pasul cu vremurile, astfel că este foarte activ în social media și podcastul pe care îl realizează este, de asemenea, unul de succes.

ADVERTISEMENT

Puțin știu însă că soțul Andrei a pornit de jos. A pus muzică într-un club și a fost om de radio. Toate acestea l-au adus în punctul în care se află în prezent.

Cu toate acestea, atât el, cât și jurata de la Românii au talent, au rămas cu picioarele pe pământ. Explicația a dezvăluit-o chiar Cătălin Măruță, în cadrul unui interviu acordat recent.

ADVERTISEMENT

„Eu și Andra am lucrat de când eram adolescenți, să știi. Unii poate au primit de la părinți ajutor ca să înceapă cu dreptul, ceea ce este, desigur, minunat: să îți dăruiască o casă, o mașină, să te ajute să găsești un loc de muncă.

Dar noi am obținut totul singuri, muncind foarte mult când alții de vârsta noastră poate mai mult se distrau. Apreciem cu atât mai mult ce avem astăzi când știm ce greu am construit, dar și ce ușor am putea pierde totul”, a declarat Cătălin Măruță pentru

ADVERTISEMENT

De altfel, prezentatorul de la Pro TV a mărturisit că deși anii au trecut, prioritățile sale au rămas aceleași. „familia și prietenii, munca, apoi tot restul”. Totodată, a afirmat că nu ar suferi dacă s-ar trezi într-o dimineață și lumea nu l-ar mai recunoaște pe stradă. „Dacă nu m-ar recunoaște nimeni, nu aș face ceva deosebit, m-aș bucura de timpul liber ca și până acum”, a afirmat Cătălin Măruță.

Ce amintire din copilărie i-a rămas în suflet

În cadrul aceluiași interviu, Cătălin Măruță a depănat și amintiri din casa părintească de la Târgu Jiu. Prezentatorul a rememorat momentul în care și-a cumpărat gumă de toți banii pe care i-a găsit în casă la un moment dat.

„Mai știi gumele de mestecat cu surprize pe care le colecționam cu toții? Eram înnebunit după ele, cumpăram guma Cin-cin special pentru asta. Într-o zi, am găsit niște bani acasă și am cumpărat cu ei 10 cutii de gume, le-am desfăcut pe toate ca să strâng surprizele, abțibildurile.

ADVERTISEMENT

Iar guma am lăsat-o desfăcută, ascunsă după o perdea. După mai multe zile, mama a găsit-o acolo, topită de la căldură, plină de praf, un peisaj de nedescris. M-a certat, evident, dar m-a și iertat repede. Eu am rămas oricum cu o amintire foarte fericită: aveam cele mai multe surprize în colecție!”, a povestit Cătălin Măruță.