Andra și-a dezvăluit marele complex fizic, la Românii au Talent: ”Nu vârsta e problema”! Ce o supără pe vedetă

Andra a dezvăluit la Românii au talent care este cel mai mare complex al său. Jurata e pasionată de dans, dar ceva o împiedică să se bucure de el așa cum și-ar dori. În schimb, știe bine cum stă treaba cu muzica și cum ar trebui să sune o piesă cântată impecabil, astfel că a făcut-o să plângă pe una dintre concurentele show-ului de la Pro TV.

Andra a dezvăluit ce complex are, chiar la Românii au talent

Andra a dezvăluit în mai multe rânduri că iubește dansul. Chiar în una din edițiile trecute ale emisiunii Românii au talent a povestit că a cumpărat pentru ea și pentru Eva, fiica sa și a lui Cătălin Măruță, rochii în care să exerseze.

În plus, să nu uităm că, în urmă cu câțiva ani, jurata show-ului de la Pro TV, a demonstrat cât de bine simte ritmul muzicii, în cadrul emisiunii Dansez pentru tine. Mihai Bobonete și-a amintit de acest lucru și i-a mărturisit Andrei că și-ar dori să o vadă pe scenă, alături de membri unei trupe de dans.

„Eu aștept momentul ăla în care o să simtă nevoia să urce între voi. Că te-am văzut la Dansez pentru tine când erai mai mică”, a spus Mihai Bobonete în ediția de vineri, 21 aprilie 2023, a emisiunii Românii au talent.

Totuși, artista a exclus această posibilitate. Problema nu este că se consideră prea în vârstă, ci greutatea, care pare să o complexeze. „Nu anii sunt problema, doar câteva kilograme pe care trebuie să le dau jos! Deci, când voi slăbi…”, a spus Andra la Românii au talent.

În februarie 2022, adică cu câteva luni înainte de filmările preselecțiilor, Andra dezvăluia în emisiunea soțului său, Cătălin Măruță, La momentul respectiv, vedeta începuse procesul de slăbire și reușise să scape de 6 kilograme.

Cum a făcut-o Andra pe o concurentă de la Românii au talent să plângă

Și dacă dansul este doar o pasiune pe care o practică în afara camerelor de filmat, Andra știe bine cu ce se mănâncă muzica. Cu ani întregi de experiență în domeniu, își permite să critice prestațiile concurenților care ajung în fața sa la Românii au talent.

după ce a acordat un vot negativ unei concurente. Iar în ultima ediție de preselecții, artista a reușit să o facă pe o tânără cântăreață să izbucnească în lacrimi.

Irimia Eliza Andreea a mers în fața juraților de la Românii au talent debordând de încredere în sine. „Efectiv, am venit să ajung în inimile oamenilor. În primul rând, ale juriului. Și să transmit emoțiile pe care le am acum. Sunt studentă și îmi place muzica. Eu cânt la evenimente.

Majoritatea oamenilor mă cunosc. Am concurat la zeci de concursuri. Deci, am spatele meu și trofee câștigate. Cariera pe care vreau să o urmez este doar muzica. Am venit pentru a le arăta oamenilor talentul meu. Merg cu capul sus”, spunea tânăra în vârsta de 19 ani.

Dar Andra a considerat că Eliza a vrut să demonstreze prea mult la Românii au talent și nu i-a ieșit. „Ai o voce foarte frumoasă. Trebuie să înveți să oferi cât e nevoie, nu să dai tot într-o astfel de prestație.

Pentru mine a fost prea mult. Îmi pare rău. Sincer îți spun. Pentru că la ce aptitudini ai, chiar îmi pare rău că nu a fost o prestație așa cum trebuia”, i-a spus solista.

Mihai Bobonete: „Mi-a spart urechea”

Mihai Bobonete a fost de acord cu Andra, iar tânăra nu a trecut mai departe la Românii au talent. Concurenta nu s-a așteptat nici o secundă la acest deznodământ, astfel că, imediat ce a ieșit de pe scenă, a izbucnit în plâns.

„N-am putut. M-a obosit. Nu m-am bucurat deloc de piesa asta. A fost cea mai obositoare interpretare pe care eu am auzit-o”, a dezvăluit Andra. În același timp, actorul a explicat că nu a votat în așa fel încât să-și valideze colega: „Mi-a spart urechea”.

„Poate fi o lecție dură. În condițiile e evident că ai talent, ai și voce și o și controlezi impecabil. Doar pentru că n-ai simțul măsurii să o dai de gard în halul ăsta”, a completat și Andi Moisescu.

Smiley i-a dat dreptate Andrei

Andra chiar a precizat că pentru ea a fost dureros să refuze o fată cu o asemenea voce la Românii au talent și a dezvăluit că o va căuta în mediul online pentru a sta de vorbă. Totuși, Smiley, un alt muzician consacrat, i-a dat dreptate.

„Fata asta, ea a venit și a zis, ‘Mamă, rup acuma’. La un moment dat, am uitat ce piesă cânta. Avea o voce spectaculoasă, puternică. Putea, doar că a țipat rău.

E vorba de stil, de măsură, de bun simț artistic. Dacă nu-l ai, ai numai de pierdut. Și dacă tu din asta nu înțelegi, înseamnă că ești mult prea plin de tine ca să mergi mai departe”, a afirmat artistul.