Andra Volos de la Puterea dragostei a ajuns pe mâna doctorilor! Problema pe care o are din naștere

Andra Volos de la Puterea dragostei a ajuns pe mâna doctorilor pentru o problemă pe care o are de când s-a născut. Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu a dezvăluit pe Instastory care este necazul care o apasă și de ce a fost nevoită să ajungă la estetician.

Fosta concurentă a reality-show-ului de la Kanal D a mers la specialist pentru a scăpa de anumite cicatrici de pe frunte pe care le are de când s-a născut, care nu sunt atât de vizibile pentru că sunt acoperite de obicei de machiaj.

Vedeta a povestit, pe scurt, pe Instagram ce urmează să îi facă doctorul și nu pare deloc preocupată de intervenție în sine, ba chiar este entuziasmată deoarece abia așteaptă să scape de acele urme din naștere.

Andra Volos de la Puterea dragostei, la estetician

„Azi am venit să lucrăm din nou la cicatricile de pe frunte. Vă aduceți aminte că am două cicatrici de când aveam eu doar câteva luni. Am venit să le umplem cu acid hialuronic”, a spus Andra Volos de la Puterea dragostei pe Instastory.

În continuare videoclipurilor de pe Instastory, Andra Volos le-a răspuns și răutăcioșilor care o acuză că devine o fată din plastic, apelând tot mai des la intervenții estetice.

„Ți-ai pus pastă de dinți pe frunte?”, a întrebat-o tipa cu care era în glumă, la care Andra a răspuns în stilul caracteristic: „La voi la țară e pastă de dinți, la mine la oraș e cremă anestezică!”.

„M-am săturat să fiu din nailon”

Respectiva fată a întrebat-o pe urmă dacă vrea să devină din plastic așa cum spun răutăcioșii pe rețelele de socializare, iar Andra a avut și pentru hateri o replică pe măsură: „Da, m-am săturat să fiu din nailon”.

Andra Volos este una din cele mai iubite foste concurente de la Puterea dragostei. Povestea ei de iubire cu Bogdan Mocanu a fost una din cele mai urmărite de telespectatori și, chiar dacă păreau a fi făcuți unul pentru celălalt, cei doi s-au despărțit anul trecut realizând că nu pot fi împreună după mai multe suspiciuni de infidelitate din partea lui.

