Primele imagini după operația estetică a Andrei Voloș! Fosta divă de la Puterea Dragostei s-a operat în Turcia

Andra Voloș a făcut, de-a lungul timpului, furori cu formele pe care le-a afișat cu generozitate, șatena fiind una dintre cele mai curtate vedete de reality-show-uri din showbiz-ul românesc.

Andra Voloș, operație estetică, în Turcia

Chiar dacă, de fiecare dată, Andra Voloș a afișat forme de supermodel pe conturile ei de socializare, șatena era, totuși, nemulțumită de un aspect fizic al său. Mai exact, trăia cu impresia că nu are un abdomen suficient de plat, în ciuda eforturilor sale.

Așa că, fără să stea pe gânduri, , o liposucție, care să o facă să arate perfect din punct de vedere fizic. Și, pentru a fi sigură că nu vor exista probleme, Andra Voloș a mers tocmai în Turcia pentru a suporta operația estetică.

Andra Volos de la Puterea Dragostei a mers la medicul estetician la care a apelat și fosta iubită a designerului Philipp Plein. Evident, pentru acest lucru, șatena a fost nevoită să scoată din buzunar o sumă impresionantă de bani, în jur de 12.000 de euro.

E adevărat, așa cum a și mărturisit, după operație, Andra Voloș a fost subiectul unei intervenții chirurgicale care a durat foarte mult, aproximativ șase ore. Acum, din imaginile postate pe contul ei de socializare, Andra Voloș trebuie să își petreacă timpul în perfuzii, pe patul de spital.

Andra Voloș, după operația estetică: ”Am dureri foarte mari”

După ce a suportat, timp de șase ore, intervenția chirurgicală estetică, Andra Voloș a vorbit despre ce se petrece, acum, cu ea, dar și despre rezultatul operației făcute în Turcia.

”Am dureri foarte mari, dar pot spune, totuși, că sunt ok. Mă interesa să ies din operație, să fiu eu. Am un drenaj… Sunt cam amețită, îți dai seama, am stat șase ore în operație… Medicul mi-a transmis, printr-o asistentă, că a ieșit superb, că a ieșit fix ce a vrut el.

Mai stau aici până sâmbătă seara, apoi voi fi mutată pentru cinci-șase zile la un hotel, pentru că e nevoie să fiu supravegheată, să fiu masată, perfuzii… Nici nu am voie să stau singură perioada asta, pe picioare nu pot să stau. Bine că m-am trezit din anestezie, că a fost foarte lungă”, a declarat Andra Volos, pentru .

De altfel, recunoștea Andra Voloș, înainte de operație, liniștită că abuzurile alimentare nu vor mai fi observate, și-a făcut de cap, acasă, în perioada Sărbătorilor de Iarnă.

”Facem abdomenul, pentru că-s perfecționistă! Și mi-am dorit de foarte mult timp asta. Costă 12.000 de euro, dar e cel mai bun doctor. Și cel mai scump, bineînțeles. (…) Iar acum, că tot mi-a fixat data de operație, mănânc până atunci orice”, mai spunea vedeta de la Puterea Dragostei pentru sursa citată.

Andra Voloș, agresată de un bărbat

Cu câteva luni în urmă, , ea fiind agresată de un bărbat, în mijlocul nopții. Mai exact, focoasa șatenă a auzit bătăi la ușa casei în care locuiește, iar când s-a uitat pe vizor a văzut un bărbat care se autosatisfăcea pe holul blocului, iar în cealaltă mână avea un cuțit.

Conform declarațiilor făcute la acea vreme, după ce l-a filmat pe bărbatul cu pricina, Andra Voloș a vrut să meargă la Poliție, lucru pe care nu l-a mai făcut după ce a aflat că, de fapt, respectivul este un om al străzii.