Andre Duarte, prima declarație după ce și-a forțat plecarea de la FCU Craiova 1948: “Am vorbit cu patronul”. Video

FC U Craiova 1948 – UTA Arad se va juca duminică, de la ora 15:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar italianul Nicolo Napoli speră să câștige cele trei puncte din prima confruntare oficialp din 2023. Portughezul Andre Duarte și-a luat gândul la un transfer în această iarnă și a mărturisit că Adrian Mititelu l-a convins să rămână în Bănie.

Andre Duarte s-a răzgândit și nu mai vrea să plece de la FC U Craiova 1948: Am vorbit cu antrenorul și patronul. Am fost de acord să rămân aici”

Impresarul lui Andre Duarte, Bernardo Vasconcelos, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Acesta a intrat în „război” cu Adrian Mititelu, care nu și-a dorit să îl piardă pe cel mai bun fundaș central în perioada de mercato.

Bernardo Vasconcelos a pretins că Andre Duarte are un contrac valabil până în vara anului 2023 cu FC U Craiova 1948, însă finanțatorul oltenilor a mărturisit că înțelegerea portughezului se termină în iunie 2024. Fundașul central a renunțat să se antreneze și , după ce patronul alb-albaștrilor a spus că exclude o despărțire în această iarnă.

La conferința de presă înaintea partidei cu UTA Arad, Andrei Duarte a lămurit situația dintre acesta și FC U Craiova 1948. Portughezul a mărturisit că transferul în străinătate a fost tentant pentru el, însă a decis să rămână în Bănie după discuțiile cu Nicolo Napoli și Adrian Mititelu.

„Mă gândesc că ce s-a întâmplat în săptămânile trecute face parte din fotbal, este normal. Cred că fiecare are vise și trebuie să lupte pentru ele, dar totul s-a rezolvat după ce am vorbit cu antrenorul și patronul. Sunt aici la dispoziția antrenorului, dacă vrea să mă trimită în teren.

Sunt un fotbalist profesionist și nu contează ce se spune, deoarece trebuie să fiu concentrat pe teren și asta trebuie să fac. Am vorbit cu antrenorul și patronul, care mi-au explicat punctul lor de vedere, iar eu am fost de acord și am rămas aici. Sunt complet concentrat, sunt jucătorul celor de la FC U Craiova”, a declarat Andre Duarte.

Nicolo Napoli vrea cele trei puncte din FC U Craiova 1948 – UTA Arad: „Suntem într-un moment critic în clasament”

FC U Craiova 1948 se află într-o situație dificilă în clasamentul din SuperLigă, însă și arădenii speră să câștige puncte importante cu oltenii. Nicolo Napoli speră să continue seria de meciuri fără înfrângere la gruparea din Bănie și să obțină victoria pe stadionul „Ion Oblemenco”.

„Este un meci foarte greu, UTA Arad vine cu intenția să câștige, dar și noi luptăm pentru câștigarea punctelor. Obiectivul este să încercăm să ne calificăm în cupele europene, însă nu mă gândesc la asta acum. Vreau ca fotbaliștii să facă un meci bun, este important să dea 100% în teren.

Noi ne gândim de la meci la meci, încercăm să câștigăm puncte și mergem înainte. Sunt într-un moment critic în clasament, dar dacă se poate să câștigăm două meciuri și să mergem sus sau să pierdem și să coborăm la retrogradare. Fotbaliștii știu asta, dar nu vreau să îi încarc”, a spus tehnicianul italian.

Nicolo Napoli a declarat că nu îl lasă descoperiți pe olteni în apărare, care se pot baza în următoarele meciuri pe Danny Henriques. Italinual a declarat că înțelegerea a fost reziliată de comun acord, după o discuție cu Adrian Mititelu.

„Vacanța nu a fost prea scurtă, am făcut două antrenamente pe zi și am făcut o pregătire fizică pentru a începe meciurile. Plecarea (n.r. lui Kyriakos Papadopoulos) a fost de comun acord cu patronul, pentru că a vrut să plece, dar acum mergem cu jucătorii din lotul actual.

Am încredere în jucătorii din lot și sper să facem un meci foarte bun. A fost puțin accidentat, a avut o problemă la genunchi, dar avem mulți fundași centrali. A venit un alt fundaș central, unul pe partea stângă și mă simt bine cu lotul acesta”, a declarat Nicolo Napoli.