Adrian Mititelu, război cu impresarul celui mai bun jucător al său la FCU Craiova. „E un bandit! Distruge fotbaliștii și aleargă doar după comisioane” Exclusiv

încearcă să-și întărească echipa pentru partea a doua a sezonului. Dar, în același timp, pare să aibă probleme cu păstrarea unor oameni de bază la FCU Craiova. Iar aici nu este vorba doar despre Bauza sau Bahassa, care au stârnit interes la formațiile de top din SuperLiga.

Andre Duarte, fundașul portughez de la FCU Craiova, e dorit de Pogon Szczecin din Polonia. Impresarul său susține că e în ultimele 6 luni de contract

Din informațiile FANATIK, al celor de la FCU Craiova, este dorit de polonezii de la Pogon Szczecin, locul 4 în campionat. Cel care insistă pentru transfer este Bernardo Vasconcelos, impresarul jucătorului. Acesta i-a transmis și fotbalistului că ar fi mai bine să schimbe clubul.

Vasconcelos le-a prezentat polonezilor situația clientului său ca a unui jucător aflat în ultimele 6 luni de contract. Cei de la Pogon știu că Duarte termină contractul cu Craiova lui Mititelu în această vară.

Prin urmare, polonezii, care sunt impresionați de fundașul portughez, s-au gândit să facă o ofertă de 200.000 de euro pentru a-l transfera de acum pe Duarte. O eventuală plecare a lui Duarte de la Craiova nu e agreată deloc de Adrian Mititelu.

În sezonul de toamnă, Duarte a fost cel mai constant jucător al trupei pregătite de . A jucat în toate cele 21 de meciuri din SuperLiga și, mai mult, a fost integralist! Nu a lipsit niciun minut!

Adrian Mititelu îl pune la zid pe impresarul lui Duarte. „E un bandit! Duarte nu pleacă de la Craiova, are contract până în 2024!”

Pentru a lămuri situația lui Andre Duarte, FANATIK a vorbit cu Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova. Acesta e convins că există un singur vinovat pentru „subiectul Andre Duarte”: impresarul jucătorului, Bernardo Vasconcelos!

„Acest impresar este un bandit! Distruge jucătorii și aleargă doar după comisioane. El spune că Duarte termină contractul în vară, dar nu e adevărat. Noi i-am activat opțiunea de prelungire a contractului încă din noiembrie, astfel că în acest moment este jucătorul Universității Craiova până în iunie 2024”, pentru site-ul nostru.

Patronul din Bănie vine cu detalii suplimentare. „Este, dacă vreți, o strategie a impresarului de a lua comisioane la semnătură. A aplicat-o și în alte părți. Din ce știu eu, vara trecută, la un jucător de la Sepsi care a plecat de la ei. Propune un contract, apoi nu mai recunoaște opțiunea de prelungire a clubului. Noi am activat-o, deci Duarte mai are contract un an și jumătate cu noi”.

Impresarul lui Duarte l-a propus pe jucător în ultimele luni în toată Europa, nu doar în Polonia. Ajunsese și la echipa lui Reghecampf, în Azerbaidjan” – Adrian Mititelu, pentru FANATIK

A existat ofertă de la Pogon pentru Duarte? „Aia e o bătaie de joc. Nu se poate numi ofertă”, clarifică Mititelu și intenția celor de la Pogon de a-l transfera pe portughez acum, pentru 200.000 de euro!

Andre Duarte a fost dorit și de Mihai Rotaru vara trecută. Sorin Cârțu a dezvăluit mutarea la FANATIK SUPERLIGA

Andre Duarte a avut evoluții apreciate pentru FCU Craiova în sezonul de toamnă. Interesant este că portughezul putea ajunge astă-vară la rivala din oraș. Informația a fost dezvăluită de președintele Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

„Aș lua vreo doi jucători de la ei (n.r. – de la FCU Craiova 1948). Dar nu mai spun. Sunt jucători interesanți pe acolo, vreo doi sau trei. Pot să spun că unul joacă foarte bine pe la ei și am avut noi posibilitatea să îl luăm și s-au așteptat alte soluții. S-a dorit altceva”, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Jucătorul despre care vorbea Cârțu este Andre Duarte, venit la echipa lui Mititelu de la Estrela Amadora. La formația lui Mihai Rotaru a ajuns în cele din urmă de FANATIK, iar Duarte a semnat cu FCU.