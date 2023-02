Andrea Compagno ratează derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Cât timp va fi indisponibil. Exclusiv

FCSB joacă duminică, de la ora 20:00, împotriva Universităţii Craiova. Roş-albaştrii au un moral bun după două victorii consecutive obţinute în faţa CFR-ului şi a celor de la FC Voluntari, dar au probleme de lot.

Andrea Compagno ratează derby-ul FCSB – Universitatea Craiova

FANATIK a aflat că a devenit indisponibil pentru derby-ul de pe Arena Naţională, după o accidentare la genunchi. Din informaţiile noastre, italianul va lipsi următoarele două săptămâni de pe gazon.

Cel mai probabil, în locul lui Andrea Compagno, în meciul cu Universitatea Craiova va fi titularizat Billel Omrani. Fostul atacant de la CFR Cluj are şansa să demonstreze că poate fi o soluţie viabilă pentru primul “11”.

Leo Strizu nu ştie că atacantul italian este indisponibil: “O să fie în lot pentru meciul de mâine”

, nu a fost pus în temă cu privire la accidentarea lui Andrea Compagno şi a declarat la conferinţa de presă că va fi în lotul roş-albaştrilor pentru meciul de duminică:

„Compagno este pe un drum foarte bun. Eu cred că, din ce am vorbit și cu doctorul echipei, o să fie în lot pentru meciul de mâine”, a spus antrenorul principal al celor de la FCSB, la conferinţa de presă.

Andrea Compagno, un gol marcat în 2023!

Andrea Compagno nu are cel mai bun început de an. Golgheterul roş-albaştrilor are doar un gol marcat în 2023, în înfrângerea cu Farul Constanţa, de pe teren propriu, scor 2-3. Italianul a marcat din penalty.

Atacantul are 14 goluri înscrise în actuala stagiune, cu unul mai puţin decât Marko Dugandzic, golgheterul SuperLigii. Gigi Becali l-a transferat la începutul sezonului de la FC U Craiova, pentru 1,5 milioane de euro.

Billel Omrani, înlocuitorul lui Compagno, cel mai mare salariu de la FCSB!

Înlocuitorul lui Compagno, Billel Omrani, nu a rupt gura târgului în actuala stagiune. Atacantul francez are cel mai salariu din lotul FCSB, 20.000 de euro, însă a marcat doar două goluri în actuala stagine.

FCSB a obţinut trei victorii în primele patru etape din 2023 şi este la trei puncte de CFR Cluj şi cinci lungimi de primul loc, ocupat de Farul Constanţa. Derby-ul FCSB – Universitatea Craiova se dispută duminică, de la 20:00, pe Arena Naţională.

26 de ani are Andrea Compagno

14 goluri a marcat italianul în acest sezon din SuperLiga