Andrea Compagno, interviu spectaculos în presa din Italia. Atacantul s-a îndrăgostit de Craiova: „E ca în Serie A! Jucăm cu 35 de mii în tribune”

Gianluca Di Marzio, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din Italia, a realizat un , vedeta lui FC U Craiova 1948. Atacantul a mărturisit că s-a îndrăgostit de România odată cu transferul în Bănie, club care i-a deschis porțile către fotbalul mare.

Andrea Compagno i-a oferit un interviu lui Gianluca Di Marzio: „În România am crescut enorm”

Compagno joacă la FC U Craiova 1948 începând cu anul 2020. El a ajuns în Bănie din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Tre Fiori. Italianul a pus serios umărul la promovarea oltenilor în Casa Pariurilor Liga 1, cu cele șapte goluri marcate în 22 de partide.

Sezonul acesta, puternicul vârf italian s-a clasat cu FC U Craiova 1948 pe locul 12 în play-out, clubul îndeplinindu-și astfel obiectivul: evitarea retrogradării. Compagno și-a îmbunătățit performanțele odată cu urcarea pe prima scenă fotbalistică din România, 12 goluri în 27 de partide.

„Deviza mea este nu renunța niciodată, ceea ce m-a făcut să iau decizii pe care nu le-ar lua oricine. În România am crescut enorm, mai ales din punct de vedere fizic. Dacă reușești asta, cu siguranță, mental, vei trăi mai bine. Nu este ușor tot timpul, deorece totul este diferit la nivel cultural,dar infrastructura și organizarea clubului sunt cu zece pași în față”, a mărturisit Compagno.

Înainte să ajungă pe „Ion Oblemenco”, fotbalistul în vârstă de 26 de ani a evoluat la echipe modeste din Serie D Italia sau la Tre Fiori, în San Marino, acolo unde a marcat 37 de goluri în 41 de partide.

„Nu am ezitat nicio clipă când mi s-a propus să plec și să încerc această experiență. Diferența față de Serie D sau San Marino este incredibilă! Toată lumea mă întreba ce caut la Tre Fiori. Îmi repetau la nesfârșit asta. Dar eu râdeam și am dat totul pentru echipa. Am avut o satisfacție personală, atât personal, cât și din punct de vedere al echipei, pentru că am reușit să câștigăm campionatul în ultimul an”, a adăugat italianul.

Coleg în San Marino cu un campion mondial

Dacă în România a fost antrenat timp de câteva etape de „Briliantul” Adrian Mutu, în San Marino, Compagno l-a avut coleg pe Christian Zaccardo (40 de ani), campion mondial, în 2006, cu Italia.

„Nu ne-a tratat niciodată cu superioritate. A dat dovadă de un profesionalism incredibil. A fost o plăcere extraordinară să joc alături de un astfel de campion uriaș”, l-a caracterizat Compagno pe Zaccardo, retras din activitate în urmă cu patru ani.

Atacantul echipei pregătite în prezent de Nicolo Napoli i-a dezvăluit lui Gianluca Di Marzio cum se trăiește fotbalul pe stadioanele din România, în special pe „Ion Oblemenco”. Andrea Compagno compară atmosfera din Bănie cu cea de pe marile arene ale lumii.

„La Craiova avem o bază superbă, cu șase terenuri de antrenament, o sală de forță și, în curând, un restaurant. Nu mai vorbim de stadion. Atmosfera e incredibilă! Jucăm cu 35 de mii de spectatori în tribune. E la fel ca în Serie A. . Am marcat din penalty cu o scăriță. I-am dedicat reușita bunicului meu, care venise să mă vadă. O satisfacție unică”, s-a destăinuit italianul.

Compagno, despre rivalitatea cu Universitatea Craiova: „Copiii ne iubesc”

Andrea Compagno i-a povestit lui Di Marzio și cum se trăiește derby-ul cu Universitatea Craiova, dar și cum s-a ajuns ca . „Derby-ul este foarte popular în oraș. Copiii ne iubesc, chiar dacă suntem o societate care a fost reactivată după ani grei de așteptare. Deocamdată este o diferență între noi și ei (n.r. – U Craiova), dar de la an la an ne pregătim pentru a micșora această distanță”, a povestit Compagno.

Italianul a intrat deja în inimile echipei patronate de Adrian Mititelu. Compagno a fost desemnat cel mai bun jucător al sezonului de către fanii alb-albaștrilor. „Nu am fost înainte și nici nu sunt acum vreun fenomen, dar am crescut enorm din punct de vedere fizic și psihic. Sunt altcineva acum”, a conchis purtătorul tricoului cu numărul 33 de la FC U Craiova 1948.