Andrea Mandorlini, îngrijorat după CFR Cluj – Poli Iași 2-0: ”Să vină jucători”

Ardelenii într-un meci pe care l-au început mai greu. Nou promovata avut câteva ocazii în startul întâlnirii, însă apoi gazdele au pus stăpânire pe joc și au început cu dreptul noul sezon.

Reacția lui Mandorlini după CFR Cluj – Poli Iași 2-0

La finalul meciului CFR Cluj – Poli Iași 2-0, din prima etapă a Superligii, tehnicianul Andrea Mandorlini a cerut conducerii să mai facă transferuri, mai ales că , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și a părut îngrijorat în ceea ce privește ”dubla” cu Adana Demirspor din Conference League.

”Suntem fericiți că am câștigat, pentru că a fost o partidă dificilă. Este important că am câștigat. E important pentru moralul nostru. Avem mult de muncă, dar trebuie să privim cu încredere spre viitor.

Cred că mai trebuie să vină jucători. Astăzi l-am pierdut pe Boben, iar Mogoș a intrat deși e la sub 50% din capacitate. Știam că va fi greu pentru că este un început, echipa este nouă. Am avut și noroc în startul meciului cu VAR-ul care a anulat acel gol în startul partidei.

Echipa nu s-a mișcat rău în sistemul 3-5-2, dar mai trebuie să lucrăm. Eu ca antrenor și echipa trebuie să facem totul ca să ne prezentăm bine la meciurile cu Adana. Sunt multe probleme înaintea acestor jocuri, dar trebuie să facem tot ce putem să mergem mai departe”, a declarat Mandolini.

Manea, încântat de noua poziție de pe teren

Fundașul Cristi Manea s-a arătat încântat de colaborarea cu Andrea Mandorlini și de faptul că a fost pus să joace într-o poziție mai ofensivă. Jucătorul a mărturisit că nu știe să existe vreo ofertă pentru el din străinătate.

”Sunt foarte fericit că am reușit să luăm toate punctele și pentru că am marcat din nou. În ultima vreme am marcat destul de mult. Mă simt bine pe postul acesta, am mai jucat și la națională.

Este puțin mai ofensiv, dar trebuie să jucăm mai mult în acest sistem pentru a avea randament bun. Odată cu fiecare meci vom fi mai puternici. Sunt bucuros pentru cei care au plecat, deoarece s-au dus la mai bine.

Nu știu nimic despre vreo plecare a mea, eu sunt aici și CFR este echipa sufletului meu. Nu știu ce va fi dacă va veni o ofertă. Îmi place mult de Mandorlini, ne explică foarte multe, este diferit ca stil de antrenor”, a spus Manea.

Camora, despre situația financiară de la CFR Cluj

Căpitanul Mario Camora s-a arătat mulțumit de victoria din partida cu Poli Iași, considerând că echipa s-a mișcat destul de bine pentru primul joc oficial din acest sezon. ”Pentru primul meci am jucat bine, am avut atitudine și până la urmă e o victorie.

Trebuie să ne adaptăm la sistemul lui Mister. E mai mult efort în nou poziție, dar nu mă gândesc decât să dau totul pe teren și să ajut echipa. Au plecat mulți, dar trebuie să înțelegem că clubul nu este într-o situație financiară bună. Era important să vândă din jucători pentru a acoperi toate datoriile.

Suntem fericiți că banii sunt la zi și putem să ne gândim numai la ce se întâmplă pe teren. Nu ascund că vreau să-mi închei cariera la CFR Cluj, mai am un an de cointract, dar dacă mă simt bine fizic poate continui”, a afirmat Camora.