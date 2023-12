Criza de la CFR Cluj se adâncește. Formația pregătită de Andrea Mandorlini și a ajuns la 8 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile. Echipa finanțată de Neluțu Varga încheie dezastruos finalul de an.

Andrea Mandorlini, dezamăgit după Sepsi – CFR Cluj 2-1: „Am avut partida în mână”

Fosta campioană a României a început mai bine partida și a deschis scorul în prima repriză prin grecul Tachtsidis. În minutul 70, Kallaku a readus speranța în tabăra covăsnenilor după o execuție magistrală. , iar Sepsi a ajuns la 3 victorii consecutive în SuperLiga cu Bernd Storck pe bancă.

Andrea Mandorlini, antrenorul de la CFR Cluj, consideră că altfel ar fi arătat soarta meciului, dacă echipa sa ar fi reușit să se desprindă la două goluri pe tabelă. Italianul a sesizat mai multe erori ale propriilor jucători.

„E destul de greu. Am avut partida în mână, puteam să facem 2-0. Am făcut multe greșeli și am fost egalați. E greu să vorbești, sunt multe de spus.

Am reușit să deschidem scorul, apoi am avut ocazia să ne desprindem, dar după au intervenit erorile”, a declarat Andrea Mandorlini. CFR Cluj are 6 meciuri la rând fără victorie în SuperLiga. Ardelenii nu au mai bătut pe nimeni de pe 30 octombrie, de la 3-1 cu Farul.

Andrea Mandorlini a răbufnit după Sepsi – CFR Cluj 2-1: „Demisie? Spui tu? Pentru ce motiv?”

Neluțu Varga a anunțat în mai multe rânduri că Andrea Mandorlini nu are postul pus în pericol la CFR Cluj. Deși jocul echipei arată bine, ardelenii nu reușesc să înscrie, iar rezultatele întârzie să apară.

Italianul a răbufnit la flash-interviu în momentul în care a fost întrebat despre o posibilă plecare de la CFR Cluj. „Nu reușim să concretizăm lucrurile ofensive și la noi înscrie mereu un mijlocaș, dar oricum nu trebuie să facem aceste greșeli.

Demis? Cine? Pentru ce motiv? Spui tu? Cred că sunt și alte întrebări de adresat. Eu sunt aici și îmi fac treaba. Nu cred că are rost să ne gândim la ce va fi mâine, important este să vorbim despre prezent”, a spus Andrea Mandorlini.

Pentru CFR Cluj urmează derby-ul local cu U Cluj. Va fi ultima partidă în acest an pentru echipa finanțată de Neluțu Varga, care caută să rămână pe locul 2, în spatele liderului FCSB. În direct la FANATIK SUPERLIGA, în perioada de mercato din iarnă.