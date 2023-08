Andrea Mandorlini, bucuros după U Cluj – CFR Cluj 3-4: „E o victorie mare pentru toți!”

Antrenorul italian și-a felicitat jucătorii pentru că au știut să facă față presiunii din tribune și pentru că au reușit să revină, deși adversarii au condus și la două goluri diferență.

Andrea Mandorlini, bucuros după U Cluj – CFR Cluj

Andrea Mandorlini a fost bucuros după victoria obținută de , scor 4-3, felicitându-și jucătorii: „Suntem foarte fericiți pentru că am câștigat.

La 2-0 pentru ei, noi nu jucam chiar atât de bine. Luasem acele goluri ușor, dar în unele meciuri totul se schimbă. Am marcat înainte de pauză și totul s-a schimbat.

Am ieșit mai liniștiți mental de la cabine și am fost mai limpezi în repriza a doua. S-a văzut că suntem puțin obosiți, dar astăzi era foarte importantă victoria, nu sunt bucuros că am primit atât de multe goluri”.

„E o victorie mare pentru toți!”

„E o victorie mare pentru toți, pentru club, pentru fani, pentru conducere, pentru jucători. Ne bucurăm pentru că nu a fost deloc ușor, a fost un meci dificil, e un derby.

Nu pot decât să-l felicit pe Sava, victoria i se datorează și lui, a apărat foarte bine. Am luat câteva goluri ușor, dar el a făcut lucruri foarte bune astăzi”, a .

„În antrenamente sunt mai dur, dar pot spune că jucăm cu bucurie uneori sau fără alteori. Veneam după eliminarea din Conference League, care nu a fost chiar meritată.

Pierdusem și cu FCSB, după mai multe greșeli de arbitraj, nu a fost deloc ușor pentru noi. Aveam nevoie mare de această victorie, care a venit până la urmă.

Otele a făcut un meci mare, îl felicit pentru asta, sunt mulțumit, el chiar avea nevoie de acest meci pentru a fi bine. Yeboah are alte calități și caracteristici, dar îl felicit din nou pe Otele”, a mai spus antrenorul italian.