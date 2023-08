CFR Cluj o înfruntă pe rivala locală U Cluj în meciul care închide etapa cu numărul 6 din SuperLiga, luni, 21 august, ora 21:30. Formația lui Andrea Mandorlini nu a mai jucat un meci oficial de pe 6 august, însă italianul a precizat la conferința de presă că jucătorii sunt pregătiți de luptă.

Andrea Mandorlini, neînfricat înainte de U Cluj – CFR: „Am jucat multe derby-uri în cariera mea”

După startul aglomerat de sezon, cu meciuri în SuperLiga și Conference League, programul s-a simplificat pentru CFR Cluj. Ardelenii nu au jucat în etapa a 5-a, deoarece , însă formația lui Andrea Mandorlini a evoluat într-un .

„E un meci important, n-am mai jucat de ceva timp, am avut timp să ne recuperăm în ultimele două săptămâni. Am lucrat în această perioadă pentru jocul cu U Cluj. Am jucat multe derby-uri în cariera mea de fotbalist, sunt meciuri dificile.

Îi respect pe cei de la U Cluj, dar vrem să câștigăm și sunt încrezător în forțele noastre. Sunt câțiva jucători experimentați în echipa lor, unii au trecut și pe la CFR.

Într-un derby dai mai mult decât de obicei și va fi dificil, atât pentru noi, cât și pentru ei”, a declarat Andrea Mandorlini, la conferința de presă premergătoare derby-ului U Cluj – CFR Cluj.

Andrea Mandorlini, probleme de lot înainte de U Cluj – CFR Cluj: „Unii jucători au venit târziu”

CFR Cluj a făcut spectacol în actuala perioadă de mercato, însă Andrea Mandorlini a precizat că nu toți jucătorii sosiți sunt 100% din punct de vedere fizic. Bîrligea și Yeboah, , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, au acuzat probleme, iar antrenorul italian urmează să ia o decizie.

„N-au fost folosiți în amicalul cu Hermannstadt, nu s-au simțit bine, vom vedea ce se va întâmpla cu ei zilele astea. Mai avem probleme, pentru că unii jucători au venit târziu.

A fost trecut pe lista de Superliga (n.r. Konoplyanka), e mai bine acum, dar trebuie să ținem cont că n-a jucat de mult timp. E un fotbalist care muncește și suntem încrezători că ne va ajuta”, a mai spus Andrea Mandorlini.

Mario Camora, pregătit de derby: „Știm ce înseamnă asta pentru club”

CFR Cluj se află pe locul 6 în campionat, cu 7 puncte adunate în patru partide. Ardelenii au pierdut ultima partidă din SuperLiga cu FCSB, scor 0-1 la revenirea roș-albaștrilor în Ghencea.

„E tot timpul important un derby. Știm ce înseamnă asta pentru club, pentru suporteri, pentru oraș. Trebuie să mergem acolo și să câștigăm. Trebuie să ne revenim și să fim din nou sus în clasament”, a spus și Mario Camora.