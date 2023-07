Andrea Mandorlini, impresionat de Chiricheș: „Un mare jucător!”

Andrea Mandorlini este un fin cunoscător al fotbalului italian, unde Vlad Chiricheș a jucat în ultimii 8 ani. De ce fotbalul românesc va avea de câștigat prin revenirea sa.

Andrea Mandorlini e convins că FCSB s-a întărit prin aducerea lui Vlad Chiricheș: „Mi-a vorbit foarte frumos despre el”

Andrea Mandorlini a discutat cu fostul antrenor al lui Chiricheș: „Îl salut. Un mare jucător! Eu am văzut multe partide în Italia, la Cremonese, care era antrenată de un amic de-al meu, Davide Ballardini, care mi-a vorbit foarte frumos despre el”.

, antrenorul lui CFR Cluj e convins că fundașul central e un mare plus pentru FCSB:„Un mare jucător, un mare om și sunt sigur că va face bine și va îmbunătăți o echipă puternică, cum e FCSB”.

Chiar dacă are 33 de ani, pentru Mandorlini revenirea căpitanului echipei naționalei a României din Serie A în SuperLiga, e un semnal important: „Campionatul românesc devine mai important pentru că s-a întors un jucător de faimă internațională și asta spune ceva despre campionatul românesc, care a punctat bine și în Europa. Este bine pentru fotbalul românesc”.

Vlad Chiricheș nu a rupt gura târgului la debutul în tricoul FCSB: „Nu l-am văzut să facă progresie cu mingea la picior”

Ilie Dumitrescu l-a analizat pe Vlad Chiricheș după meciul de la Galați, unde a fost schimbat în minutul 63: „Apropo de Chiricheș. Este nevoie de ritm. Nu l-am văzut să facă progresie cu mingea la picior.

Primea mingea de la Dawa, putea să treacă de prima linie, dar nu a făcut-o. E la început, se vede că are calitate. Mă uitam la el cum căuta soluția”, a spus „Mister”, la .

: „E un teren dificil aici la Galați, mi-aduc aminte de anii trecuți. O echipă arțăgoasă, agresivă, poate am fi putut să jucăm mai bine și să pasăm mai mult. Personal, după două luni cred că a fost bine.

Vlad Chiricheș, înjurat de public la Galați: „Trebuie să mă reobișnuiesc”

Emoții? Da, așa, normale, de un nou început. Dar am fost concentrat și setat pe meciul ăsta. Cred că nu au fost probleme. Puteam să îmi dau autogol? Cred că am ajutat la faza aia, a fost o respingere bună din partea mea. Nu am avut emoții că intră în poartă.

Pot spune că m-am trezit așa într-o altă realitate, dar trebuie să mă obișnuiesc, trebuie să mă acomodez cât mai repede să revin la mentalitatea de aici și să aduc prin experiența mea ceva în plus. Trebuie să încerc să mă reobișnuiesc. Am trăit așa niște momente și când am ieșit, anumite persoane care mi-au oferit niște injurii gratuite.”.

