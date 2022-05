Andreea Bălan marchează o zi importantă pe 1 mai. Bunica artistei împlinește 89 de ani

Îndrăgita cântăreață marchează o zi importantă în acest final de săptămână. Bunica celebrei artiste împlinește vârsta de 89 de ani, ocazie cu care vedeta a publicat o fotografie cu femeia cu care are numeroase amintiri.

Andreea Bălan, sărbătoare în familie. Bunica cântăreței împlinește o vârstă onorabilă

Andreea Bălan nu a uitat de ziua de naștere a bunicii sale, cu care are o legătură specială. Femeia a fost prezentă inclusiv la nunta artistei cu fostul soț George Burcea, alături de care blondina are două fete: Ella și Clara.

ADVERTISEMENT

Jurata de la Te cunosc de undeva i-a urat un sincer și călduros „La mulți ani” bunicii care face 89 de ani, pe data de 1 mai. are amintiri frumoase din perioada copilăriei, de când mergea în vizită la bunici.

Mai mult decât atât, artista își amintește cum obișnuia să plece noaptea de acasă pentru a merge la discotecă, însă de cele mai multe ori era prinsă de femeie înainte de a ieși pe poarta casei. De atunci au trecut ani buni.

ADVERTISEMENT

Andreea Bălan, amintiri din copilărie cu bunica sa

Andreea Bălan și-a sărbătorit toate vacanțele de vară în ograda bunicii, asta înainte să devină cunoscută cu trupa Andre din care face parte împreună cu Andreea Antonescu. Ulterior, nu a mai avut timp să plece la țară.

„Eram vara la bunici și dormem cu bunica în pat, nu mă lăsa la discotecă, dar așteptam să adoarmă și când auzeam că începe să sforăie un pic așa, deschideam geamul și ieșeam pe geam.

ADVERTISEMENT

Reușeam să ajung până la poartă câteodată, că mai scotea așa capul pe geam și îmi zicea să vin înapoi. Câteodată ajungeam și până la discotecă și venea după mine. La 12 ani toți copiii mergeam la discotecă.

După aceea, la 13 ani am început cu Andre. Am ajuns mai greu la țară, am început turneele, spectacolele, dar îmi place că bunica ține minte, are o memorie extraodinară”, a povestit în urmă cu ceva vreme Andreea Bălan la emisiunea Xtra Night Show, notează .