Andreea Bănică, dezvăluiri neașteptate: ”Nu duceam gunoiul nemachiată”

Andreea Bănică este una dintre cele mai apreciate artiste din România. A debutat cu ani în urmă și chiar și acum, piesele ei continuă să fie ascultate și adorate de multe persoane.

Andreea Bănică, dezvăluiri neașteptate

Iar deși are 45 de ani, artista nu își arată deloc vârsta. Andreea Bănică știe cum să se mențină în formă. Chiar ea a vorbit despre schimbările din viața sa. Totodată, ea a dezvăluit și un obicei pe care îl avea cu ani în urmă.

Andreea Bănică recunoaște că folosește filtre pe rețelele de socializare, . Pe de altă parte, artista spune că face acest lucru doar atunci când se simte foarte obosită.

Iar în general nu e prea bună prietenă cu somnul, astfel că dimineața, spune ea, este nevoie de ”puțin ajutor”. Totuși, aceasta subliniază faptul că

„În ceea ce privește filtrele, într-adevăr, am și eu anumite filtre, cred că avem cu toții asta. Doar că le folosesc atunci când mă trezesc și n-am chef să-mi văd fața de dimineață, că-s foarte obosită și mai mereu nu am timp de somn. Și folosesc dimineața, dar am momente când îmi arăt fața și chipul, pentru că nu mă ascund de nimeni și nu m-am ascuns niciodată”, a povestit artista.

Artista este mulțumită de cum arată acum

Un detaliu puțin știut este însă că acum câțiva ani, Andreea Bănică nu avea atât de multă încrede în ea. Artista recunoaște că acum este mulțumită de cum arată și nu vede niciun motiv pentru care să se ascundă.

Înainte însă, aceasta avea grijă să nu iasă din casă nemachiată. Știa că este posibil să fie fotografiată, astfel că avea grijă să arate cât se poate de bine. Acum însă, nu o mai interesează nimic. Iar totul, spune ea, pornește doar de la încrederea în sine.

„Poate pe vremuri aveam problema asta, însă de ceva timp am mai multă încredere în mine. Mă cunosc foarte bine, am încredere in mine. Știu când arăt bine, cum arăt bine. Înainte, pe vremuri, nu duceam gunoiul nemachiată.

Știam că erau paparazzi după mine, peste tot. Astăzi, ies și în pijamale până la colț, să mă duc la magazin să îmi iau ceva de mâncare. Nu am o problemă cu asta. Asta vine odată cu încrederea în sine”, a mai dezvăluit Andreea Bănică, la Kanal D2.