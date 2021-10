Andreea Bănică s-a vaccinat cu a treia doză. Mesaj de încurajare pentru români: ”Să depășim cât mai repede această perioadă”

Andreea Bănică speră ca prin vaccinare întreaga populație să scape de pandemie. Artista este tristă de faptul că România nu stă bine la capitolul imunizare, așa cum se întâmplă în alte țări.

Andreea Bănică a mai explicat că nu vrea să influențeze pe nimeni prin gestul său, doar că astfel a simțit că se poate proteja atât pe sine, cât și pe cei dragi din jurul ei.

Andreea Bănică: ”Mă întristează că și la acest capitol suntem codași la nivelul UE”

”Saptamna asta am facut a 3-a doza de vaccin. Am facut prima doza imediat ce a fost posibil pentru ca doar asa am simtit ca ma pot proteja pe mine si pe cei dragi, iar acum am repetat, conform protocolului.

ADVERTISEMENT

Nu incerc sa influentez sau sa conving pe nimeni de nimic, este strict alegerea familie noastre, dar ma intristeaza ca si la acest capitol suntem codasi la nivelul UE. 😔

Sanatate multa va doresc si sa dea Dumnezeu sa depasim cat mai repede aceasta perioada pe care nu credeam ca o vom trai vreodata. 🙏”, a scris artista

ADVERTISEMENT

Ce spun experții despre a treia doză de ser anti-Covid

a început în România, în luna septembrie. Important de știut este faptul că se administrează la șase luni după rapel.

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a explicat și

ADVERTISEMENT

”Cu ce ne vaccinăm. Cu un vaccin ARN Mesager. Avem în țară în acest moment, pe stoc, 2,2 milioane de doze Pfizer BioNTech și 1,2 milioane de doze Moderna. Cine este eligibil se vaccinează cu vaccin ARN Mesager. Fie că ne-am vaccinat prima dată cu Pfizer BioNTech, cu Moderna sau cu AstraZeneca, ne vom vaccina cu doza 3 cu un vaccin produs prin tehnologia ARN Mesager.

Te poți vaccina cu orice vaccin ARN Mesager. Deci dacă ne-am vaccinat cu Moderna, ne putem vaccina cu Moderna sau cu Pfizer BioNTech, însă recomandarea noastră va fi pentru același tip de vaccin. Vorbim de Pfizer și de Moderna. Dacă cineva dorește din diferite motive să facă un switch, poate să facă fără probleme.

ADVERTISEMENT

Dacă ne-am vaccinat cu AstraZeneca, care nu este produs printr-o tehnologie ARN Mesager, ne vom vaccina cu a treia doză alegând unul dintre cele două cu tehnologia ARN Mesager – Pfizer sau Moderna”, a detaliat Andrei Baciu la

Zilele trecute și președintele României, Klaus Iohannis mărturisea că s-a imunizat și cu a treia doză. România are aproape 30 % procent de vaccinare, din cel necesar de 70%. Suntem penultimii la nivel UE, înaintea Bulgarei, în ceea ce privește dorința de imunizare.