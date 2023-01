Andreea Bostănică, ”părăsită” de Ondy pentru un cunoscut transgender de pe TikTok: „Banii schimbă oamenii”

S-a rupt lanțul de iubire înainte de a se lega! Ondy, fostul elev al Deliei Matache la X Factor România, a trecut de la Andreea Bostănică la o altă… bombonică sau, mai bine zis, la Aly Bombonica, una din cele mai cunoscute persoane transgender de pe TikTok.

Ondy, de la Bostănică la Bombonică!

FANATIK l-a contactat pe cântăreț pentru a afla în ce stadiu mai e tentativa de a se apropia de Andreea Bostănică, influenceriță pe care pusese ochii de ceva timp. Artistul ne-a oferit un răspuns cu totul neașteptat! Bostănică a ieșit complet din orizontul său, iar acum toată atenția o are îndreptată către Aly Bombonica, o tânără trans stabilită de ceva timp în Marea Britanie extrem de populară pe TikTok.

nu a reușit să intre în grațiile Andreei Bostănică… astfel că Andreea + Andrei nu mai e egal love și nici măcar prietenie.

„Andreea este o fată minunată. Am spus și repet că o îndrăgesc ca persoană. Din păcate, nu am avut prea mult contact cu ea ca să se poată lega o prietenie sau ceva mai mult.

În schimb, cu Aly s-a creat o prietenie strânsă. O cunosc de câțiva ani. Prietenia noastră poate evolua într-un mod plăcut, poate în ceva mai mult. Eu iubesc oamenii, iubesc orice om, indiferent de orientare sexuală, religie sau statu social.

Dacă este chimie între mine și o persoană nimeni nu poate sta în calea fericirii mele”, a declarat Ondy în exclusivitate pentru FANATIK. Artistul, care ne-a spus că pregătește o mare surpriză muzicală pentru fanii săi, are multe în comun cu Aly Bombonica, tânăra care face furori pe TikTok. Amândoi au văzut viața din mai multe poziții, iar Ondy susține că știe cum este să fii jos, dar și să fii pe cai mari.

„Când nu am mai avut nimic de oferit, oamenii m-au lăsat baltă”

„Aly e un om minunat. Nu caută interese, nu caută să profite. Ea iubește sincer. Mi-am dat seama că rețelele de socializare și în special banii schimbă oamenii.

Am întâlnit oameni care, cât am fost lângă ei, financiar sau cu o vorbă bună, au fost aproape de mine. Când nu am mai avut nimic de oferit m-au lăsat baltă. Bombonica, în schimb, a fost mereu lângă mine și de aceea o respect și o iubesc din suflet”, ne-a mai spus Ondy.

Andrei a ținut să sublinieze că, deocamdată, nu poate fi vorba despre o relație amoroasă între el și tiktokeriță, dar… cum spune americanul „never say never!”.

Ce spune Aly Bombonica despre relația cu Ondy: „E o dragoste curată între noi”

Totuși, de cealaltă parte, lucrurile par să fie mai clare. Aly Bombonica a făcut câteva declarații pentru FANATIK despre legătura specială pe care o are cu

„Ondy a fost alături de mine când mi-a fost greu, indiferent de miile de kilometri care ne despart. Asta e o dragoste curată între noi. Cred că ne potrivim. Avem același caracter, aceeași educație, multe pasiuni comune. Puțini știu că și mie îmi place muzica.

Eu am cântat muzică populară de la vârsta de 8 anișori și sunt mulțumită de tot ce am construit, oricât de multe greutăți mi-au stat în cale. Ceea ce simt acum pentru Ondy pot să spun că e din cale-afară. Oamenii din online au tot încercat să bage strâmbe între noi, să nu mai vorbim unul cu celălalt, dar nu au reușit”, a declarat Aly Bombonica pentru FANATIK.