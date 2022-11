Cum este Delia Matache în realitate? Un fost elev de-ai juratei X Factor: „Nu vorbim!”

Multe dintre vedetele de la noi sunt cu totul diferite atunci când le întâlnești în viața de zi cu zi. Celebritățile sunt, până la urmă, tot niște ființe umane. Au și ele momente mai proaste sau mai bune și, în funcție de asta, nu interacționează cu toată lumea la fel.

Ondy, ex-concurent X Factor România din echipa Deliei, poveste de viață impresionantă

FANATIK a aflat povestea de viață impresionantă a unui fost ”elev” de-ai Deliei Matache și, cu această ocazie, băiatul care a cunoscut-o îndeaproape ne-a vorbit și despre ce fel de relație s-a legat cu artista, dar și cum este ea în viața reală.

ADVERTISEMENT

Andrei Mihăilescu, cunoscut sub numele Ondy, este un tânăr de 20 de ani care în continuare își încearcă norocul în muzică, după ce s-a făcut remarcat în

Băiatul trebuia să ajungă în echipa lui Ștefan Bănică, dar a nimerit, în cele din urmă, la Delia Matache! Tânărul, pe lângă pasiunea sa pentru cântat, are o poveste de viață desprinsă din filme.

ADVERTISEMENT

Dincolo de muzică, Ondy este și creator de conținut pe TikTok, acolo unde are o comunitate de aproape 100.000 de urmăritori. Postările sale se bucură de milioane de aprecieri și speră ca prin această platformă de socializare să își poată promova mai mult muzica pe care o produce.

„M-am născut prematur, la 7 luni, aproape mort”

Fostul membru din echipa s-a lovit de greutăți de mai multe ori în viață, chiar de la naștere.

ADVERTISEMENT

„M-am născut prematur, la 7 luni, aproape mort, după cum mi-a povestit mama. Dumnezeu mă iubește! Spun asta pentru că El, lucrând prin oameni, a trimis-o în calea mea pe o asistentă care mi-a salvat viața. Mi-a dat o nouă șansă la viață, dar nu am cunoscut-o niciodată. Mi-ar plăcea să o întâlnesc și sper din suflet ca Dumnezeu să aibă grijă de ea”, ne-a povestit extrem de emoționat Ondy.

După ce a fost salvat de la moarte de asistentă, fostul ”elev” al Deliei Matache a trecut printr-un nou hop. Părinții lui s-au despărțit, iar tatăl său vitreg, cel care urma să aibă grijă de el, a decedat pe când avea doar 9 ani.

ADVERTISEMENT

Persoana căreia îi mulțumește pentru tot ce a putut face în viață este mama lui: „Este omul care mi-a fost alături în fiecare experiență a vieții. Și, chiar dacă eram plecat undeva, simțeam că se gândește la mine și vreau să fiu bine. Am avut multe momente triste, momente în care am căzut maxim! M-au ajutat mult și meditațiile, am învățat să stau mai mult de vorbă cu mine”.

ADVERTISEMENT

Cum este Delia Matache în viața de zi cu zi: „O persoană plină de energie”

După mama lui, o altă persoană căreia îi mulțumește pentru că a avut oportunitatea să o cunoască este Delia Matache. Când s-a prezentat la X Factor, în sezonul 10, Andrei, alias Ondy, a avut foarte mari emoții. Nu se aștepta să aibă parte de o primire atât de călduroasă din partea blondinei, mai ales că Delia și-a construit de-a lungul anilor imaginea de femeie fermă, la sufletul căreia nu se ajunge atât de ușor.

Întrebat cum este cântăreața atunci când nu sunt camerele ațintite asupra ei, Ondy a avut numai cuvinte de laudă la adresa ei.

„Delia m-a impresionat foarte mult. Este o persoană plină de energie. Chiar dacă la început trebuia să fiu în echipa lui Ștefan, apoi, primind wildcard, am ajuns în echipa Deliei. Sincer, am o simpatie enormă față de ea ca artistă, dar și ca om.

Este un om implicat nu doar pe sticlă. Îmi oferea sfaturi (n.r.: legate de cântat și prezența pe scenă). Ne-a susținut din prima și mă refer aici la grupul pe care l-am format cu Felicia. Pentru că i-am fost simpatici, s-a creat acest duo”, a declarat Ondy în exclusivitate pentru FANATIK.

Tânărul artist nu ține legătura cu Delia Matache: „Nu sunt genul de persoană care să insiste”

Andrei ne-a spus și dacă a păstrat sau nu legătura cu jurata de la X Factor de-a lungul timpului: „Nu vorbim! Nu sunt genul de persoană care să insiste, nu zăpăcesc omul cu mesaje! Ne-am reîntâlnit la iUmor după ceva timp și era încântată să mă vadă”.

Cu ce se ocupă, însă, Ondy, acum? Tânărul ne-a dezvăluit că îi place să compună melodii, iar pe unele din piesele pe care le scrie le va vinde. „Mă ocup și de contul meu de TikTok, acolo unde am construit o comunitate foarte frumoasă, în timp.

Pe această cale, vreau să le spun că îi iubesc și le mulțumesc tuturor urmăritorilor pentru că mă susțin. Am câteva piese pe canalul meu de YouTube și mă bucur de munca pe care o fac”, a încheiat Ondy.