Andreea Mantea a mărturisit motivul pentru care a renunțat la Puterea Dragostei. Ce a determinat-o să ia această decizie radicală

Andreea Mantea a renunțat la Puterea Dragostei pentru că voia să-i ofere o educație și o copilărie normală lui David, copilul ei. Practic, el este motivul pentru care prezentatoarea a încheiat un capitol important din viața ei.

Fiul ei, însă, este cel mai importat și nu își mai dorea să îl sacrifice. Era mult prea departe de el, sărea peste momente și etape esențiale în viața unui copil și nu își mai dorea o astfel de viață.

Îi pare rău că nu a luat această decizie mai demult. Chiar se simte vinovată că a ales cariera în detrimentul propriului copil, dar de acum, totul se va schimba. Va avea timp atât pentru David, cât și pentru ea.

Adevăratul motiv pentru care Andreea Mantea a renunțat la Puterea Dragostei

S-au făcut numeroase speculații despre plecarea Andreei de la celebra emisiune, motiv pentru care a ales să spună chiar ea ce a determinat-o să facă această alegere.

„Vreau și eu să trăiesc. Vreau să am timp și pentru mine! Copilul meu trebuia să fie alături de bunicii lui, de tatăl lui, de prietenii lui, de familia lui de aici din România.

Nu zic că nu i-aș fi putut oferi și o creștere frumoasă și de acolo (n.r. Turcia), nu zic că acolo nu avea prieteni, nu zic că nu era frumos și interesant, dar eu vreau să-i ofer o educație, o creștere și o copilărie frumoasă aici în România.

Vreau să se dezvolte alături de români. Am nevoie de el să se dezvolte și să crească în mediul ăsta, în sânul familiei, pentru că mă întreba non-stop de ce bunicii nu vin să ne vadă, de ce nu mergem acasă”, a spus Andreea Mantea pe canalul ei de YouTube.

Andreea Mantea a prezentat două sezoane Puterea Dragostei și a avut mare succes, dar prețul plătit a fost mult prea mare. Vedeta a fost nevoită să se mute în Turcia, deoarece show-ul se filma acolo.

„Dacă, până acum, am sacrificat totul și nu m-a interesat, am început să mă simt vinovată pentru că îl sacrificam și pe el și nu era corect.

Consider că, dacă vreau să fac ceva în această viață, trebuie să țin cont și de el. Am fost un pic egoistă când am ales să plec, fără să mă intereseze prea mult ce va trăi el acolo“, a mai spus prezentatoarea.