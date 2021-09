Andreea Marin a postat câteva imagini nemaivăzute din copilărie și adolescență. „Zâna Surprizelor” s-a întors în timp pentru câteva ore, unde și-a adus aminte de ea și de părinții ei, care s-au stins din viață.

Vedeta a făcut curat prin fotografii și recunoaște că a devenit nostalgică atunci când s-a văzut alături de cei dragi, care nu mai sunt lângă ea să o ajute cu sfaturi bune la nevoie.

ADVERTISEMENT

Andreea Marin, imagini nemaivăzute din tinerețe. Cum arăta prezentatoarea TV în copilărie

a postat câteva imagini nemaivăzute din copilărie și adolescență, pe care nu le-a făcut publice până acum. Prezentatoarea TV și-a făcut curaj și a decis să facă curat prin cutia cu amintiri de acasă.

„Ieri am petrecut 10 ore cu mine și amintirile dragi. Am deschis cutii de scrisori păstrate de la cei ce-mi sunt îngeri acum, m-am întors în timp, am retrăit întâmplările care ne-au legat și m-au făcut să fiu omul de azi…

ADVERTISEMENT

Am făcut ordine în miile de fotografii adunate într-o viață și mi-am dat seama că am amânat atât, pentru că îmi era teamă să revăd cu inima oamenii dragi ce nu mai sunt, să realizez că nu mai e nimeni mai vârstnic decât mine pe care să-l pot suna și să cer un sfat la nevoie, trebuie să fiu puternică și să mă bazez pe mine, să ofer eu sprijinul meu când e nevoie de el, dar nu am cui să-l cer, decât în rugile mele, căci bunii mei de odinioară nu mai sunt…”, a scris pe .

Andreea Marin a mai spus că și-a permis să plângă cât timp a făcut ordine prin amintirile familiei.

„(…) Am lăsat lacrimile să curgă, pentru că e obositor să fim mereu puternici, și cred că drumul cel mai greu parcurs a fost cel din scrisorile bunicilor, ale părinților (…), rândurile surorii mele pentru care iubirea mea nu are margini, ale oamenilor dragi care mi-au dăruit bunătate pură, simplitate și cinste, dragoste fără ocolișuri, mereu o caldă îmbrățișare”, a mai scris aceasta.

ADVERTISEMENT

Vedeta a ales 10 imagini diferite, de la vârste diferite, cele care alcătuiesc „povestea” vieții ei.

Vezi această postare pe Instagram

Andreea Marin și-a pierdut mama de când era mică

Viața Andreei Marin nu a fost deloc una ușoară. Încă din copilărie, aceasta și-a pierdut o persoană extrem de dragă, mama ei.

Andreea Marin și-a pierdut mama atunci când era doar un copil, la vârsta de nouă ani. Violeta Marin a murit în urma unui accident rutier, iar tragedia a marcat-o profund pe prezentatoarea TV.

ADVERTISEMENT

În 2016, Andreea Marin a trecut printr-o altă tragedie. Tatăl vedetei, Dan Marin, s-a stins din viață, iar vedeta TV a fost devastată la momentul respectiv.