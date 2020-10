Andreea Marin, mai pregătită ca oricând de revenirea la TV. Ce a făcut chiar în ziua lansării emisiunii TVR

Andreea Marin și-a anunțat fanii de ce activități inedite s-a bucurat chiar în ziua în care se lansează oficial emisiunea ei de pe TVR 2.

Prezentatoarea a formulat un mesaj considerat neașteptat de către fani prin intermediul unei postări de pe Instagram. Mai mult, secțiunea de comentarii a vedetei de pe rețeaua socială a fost plină la scurt timp de reacții din partea publicului.

În special doamnele și domnișoarele s-au arătat curioase de o metodă de înfrumusețare propusă de către Andreea Marin și prin care s-a asigurat că va arăta impecabil odată ce va fi în fața camerelor de filmat.

Ce a făcut Andreea Marin chiar în ziua în care se lansează oficial emisiunea ei pe TVR

Emisiunea “Nu există nu se poate” va face parte din grila de programe de pe TVR 2 începând cu data de 12 octombrie 2020. Andreea Marin va fi gazda acestui show motivațional în care va prezenta diverse povești de viață.

Totodată, show-ul va putea fi urmărit de luni până joi, de la ora 18:00. Lansarea oficială din această zi de luni e una așteptată cu sufletul la gură de către public, dar și de către celebra brunetă.

Cu mari emoții, vedeta a formulat o postare absolut inedită, prin care a prezentat o tehnică foarte utilă la care a apelat de îndepărtare a părului facial nedorit. Considerată o mărturisire amuzantă de către fani, mulți au încurajat-o pe brunetă în ceea ce privește debutul oficial de pe TVR 2.

Andreea Marin le-a arătat fanilor și prin intermediul unei fotografii pe Instagram că a trecut pe la un salon de frumusețe, pentru a fi fără cusur atunci când va fi prezentă în fața camerelor de filmat.

“Astăzi, la plecarea spre filmare, vad o… mustăcioară mijind așa, timidă, in imaginea din oglindă. Râd pe sub mustăți la propriu și mă hotărăsc să opresc foarte aproape de locul filmării, întâmplător și destul de aproape de casa mea, acolo unde am văzut din mersul mașinii că au rezolvare pentru sprâncenați și mustăcioși.

Așa că poposesc și am ocazia să cunosc aici fete minunate și vesele, să aflu tot ce mai fac ele pentru frumusețea noastră și să scap, într-un minut, de… ce aveam în plus! Mi s-a părut, însă, și haios și inedit să vă povestesc despre modul nemaiîntâlnit de mine, cel puțin, de a face acest epilat fără urme roșii pe piele, fără durere, ba chiar cu zâmbete de la gâdilat: epilatul cu… firul de ață! Voi l-ați mai întâlnit?! Oricum, sunt mai luminoasă și veselă nevoie mare acum, ne vedem la 18:00, pe TVR2, la prima emisiune! Vă aștept cu drag!”, a fost mesajul Andreei Marin din dreptul pozei din mediul online.

