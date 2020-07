Andreea Marin, vacanță de 5 stele în plină pandemie. În ce destinație de lux se află vedeta

ADVERTISEMENT

O vacanta de neuitat în aceste vremuri tulburi părea o utopie. A și început cu stângul: chiar în ziua plecării, zborul a fost anulat și a trebuit rapid sa găsim o altă soluție. Dar sa pornim de la alegerea destinației. Nu a fost ușor sa ne schimbam obiceiul: Italia, tara pe care o iubesc, insula Capri care mi-a câștigat inima de ani buni… Dar vremurile te obliga, iată, să schimbi, să te adaptezi… Doream un tărâm cât mai apropiat de România, pentru ca e mai prudent acum astfel. În același timp, după oboseala acumulată serios în aceste luni în care munca pentru campania Pretuieste Viata s-a dovedit a fi cu mult peste munca oricum nebună cu care m-am obișnuit, aveam nevoie atât de aer curat și liniște, cât și de soarele care sa compenseze timpul destul de lung petrecut în casă în pandemie. Așadar, dacă puteam îmbina mișcarea pe munte la aer proaspăt cu marea, ar fi fost ideal. Și am găsit solutia: Croația, primele zile pe munte, într-un peisaj ireal cu cascade, lacuri cu apa limpede, păsări și pești parcă din rai, cărări și urcuș în inima muntelui săpat de timp, de vânt și de ape – parcul din patrimoniul UNESCO @plitvicelakesnp e o comoară, pur și simplu. Ce să vă spun de curățenie, disciplină, grijă extraordinară pentru sănătatea oaspeților, dar cu o discreție care îți alungă stresul impus de Covid… Case din lemn destinate cazării, clădite în mijlocul pădurii cu atâta bun gust, că în mod firesc te întrebai dacă nu ai vrea sa trăiești o veșnicie acolo. Mâncare simplă, sănătoasă. Frumusețe fără limite. Apoi am închiriat o mașină și am străbătut țara spre Dubrovnik pe sosele impecabile, de-a lungul coastei. Destinația, pe bună dreptate, o perlă: muntele se scaldă în mare, apa de cristal. Servicii de nota 10, fără aglomerație. Grija fața de oaspeti si sănătatea lor, bunul simț, calmul, echilibrul, pe toate le-am simțit din plin datorita acestor oameni buni ca pâinea caldă. Mâncarea, bună tare. Pește, fructe de mare, salate gătite cum se poate mai bine. Asemănarea cu Italia este uimitoare. Timpul petrecut pe mare cu barca sau cu ski jetul, plăceri pe care nu le ocolesc o data pe an, ne-au dus pe insule necunoscute, cu un parfum aparte. (va urma)

