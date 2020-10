Andreea Pirui a recunoscut adevărul. De ce s-a despărțit de Marius de la Puterea Dragostei

Andreea Pirui a dezvăluit motivele care au dus la despărțiea dintre ea și Marius. Blonda a mărturisit că între cei doi erau diferențe majore de caracter, dar picătura care a umplut paharul a fost moartea bunicii femeii și lipsa de sprijin a lui Marius din acel moment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cuplul format din cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei a fost aproape de căsătorie. Cei doi s-au logodit pe 14 august, de ziua de naștere a frumoasei blonde și totul părea să îndice că lucrurile merg foarte bine între ei.

Andreea a spus că a luat decizia să încheie acestă relație la sfârșitul săptămânii trecute și că este absolut sigură că nu există cale de împăcare, dar că relațiile dintre ei sunt bune, iar separarea, lipsită de scandal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Pirui a povestit cum a ajuns la despărțirea de Marius de la Puterea Dragostei.

Blonda a explicat că relația a mers bine până la un punct, dar că, ulterior, s-au confruntat cu mai multe dificultăți și că toate au culminat cu moartea bunicii sale: „ în timp nu ne-am mai înțeles, deși ne-am iubit, am ținut unul la celălalt, nu ne-am înțeles. Suntem diferiți, opinii diferite și… toți partenerii au divergențe, dar noi nu semănăm la caracter, suntem diferiți.

Cred că am fost si eu mai rece, mai distantă, am avut și o problemă de sănătate, de fapt amândoi, dar mi-a murit și bunica. Pentru mine ea a însemnat foarte mult și el știa ce înseamnă. Lui nu i-am zis asta, dar probabil o să se uite, nu mi-a dat nici măcar o îmbrățișare”, a spus ea, scrie wowbiz.ro.

ADVERTISEMENT

Andreea nu și-a putut stăpâni lacrimile în timp ce vorbea despre moartea femeii la care a ținut enorm și a explicat, în detaliu, care a fost atutidinea fostului ei iubit în momentele grele pentru familia ei.

„Familia mea l-a plăcut foarte mult pe Marius și el știe foarte bine chestia asta. Mi-a murit bunica, a venit și doar mi-a facut atât pe umăr (n.r. – a mângâiat-o pe umăr). Nu m-a îmbrățișat, la înmormântare a stat la cinci kilometri de mine, nu mi se pare normal, trebuie să fii alături de mine. Asta a pus capac.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu știu de ce s-a comportat așa, dar nu pot să îl înțeleg. Și eu sunt de vină, am părțile mele rele și nu vreau să îl vorbesc pe el de rău. Pur și simplu asta s-a întâmplat între noi. Bineînțeles că și el are multe lucruri de spus despre mine. Adevărul e la mijloc.”

Blonda a subliniat că relațiile dintre ea și fostul iubit sunt bune, că nu îl urăște și este dispusă să îl ajute cu ce poate, oricând va avea nevoie. Ea a mai menționat că povestea dintre ei a fost frumoasă și despărțirea fără certuri, dar definitivă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu a fost o ceartă mare între noi, pur și simplu i-am spus niște chestii care m-au deranjat. Nu ne mai înțelegem. Ideile noastre nu mai coincid și mie îmi plac oamenii calzi, el era mai rece, mai distant. Eu pur și simplu aleg un altfel de om, vreau să fie un om mai cald lângă mine, un om care să mă aprecieze mai mult.

Așa e felul lui și o să își găsească una care să accepte sau care să îl placă așa. Marți eram puțin supărați, vineri am venit eu la București și vineri ne-am și despărțit. Am venit că aveam ceva treabă, dar am venit și pentru el. În ziua când am ajuns s-a terminat, seara”, a incheiat femeia, potrivit sursei citate mai sus.