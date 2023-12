Andreea Popa, explicații pentru eșecul drastic din Danemarca – România 39-23: ”Multe ratări”

După două jocuri foarte bune, elevele lui Florentin Pera au primit o din partea nordicelor. Fetele noastre merg mai departe în grupa principală cu 2 puncte și vor avea o misiune dificilă.

Eșecul din meciul Danemarca – România 39-23, explicat de Andreea Popa

La finalul întâlnirii Danemarca – România 39-23, din ultima etapă a primei faze a grupelor de la Campionatul Mondial de handbal feminin, Andreea Popa a vorbit pentru FANATIK și a încercat să găsească motivele acestui eșec dur.

”Am știut că ne va aștepta un meci foarte greu, am încercat să repetăm tot ce am făcut la antrenamente. Din păcate nu ne-a ieșit totul astăzi, am avut multe ratări unul la unul cu portarul. Cred că dacă înscriam marea majoritate a ocaziilor pate eram puțin mai aproape, nu era atât de mare diferența, însă este un campionat lung.

Nu este războiul pierdut, este numai un meci și cred că de acum contează ce vom face. Au avut o apărare mult mai puternică decât a noastră, noi n-am știut să gestionăm cum trebuie situațiile de unul la unul cu portarul, dar vom regla asta, vom vedea ce am greșit și să sperăm că în următoarele meciuri nu se va mai întâmpla.

Nu trebuie uitat meciul ăsta atât de repede, trebuie să vedem greșelile pe care le-am făcut și să le corectăm, dar trebuie să ne concentrăm pe mai departe și următorul meci cu Germania trebuie să-l câștigăm”, a declarat Popa.

Atmosfera din sală a jucat un rol important

Jucătoarea legitimată la Dunărea Brăila este convinsă că România poate începe cu o victorie în fața Germaniei în și crede că Danemarca a fost ajutată foarte mult de public.

”Cred că putem să batem Germania, nu este o echipă la fel de puternică precum Danemarca aceasta jucând și acasă, având suporterii aproape și o atmosferă care pentru o jucătoare este un punct forte. Cred că vom avea un joc bun împotriva Germaniei.

Nu cred că jocul nostru a fost afectat de atmosferă, din contră este un moment unic și a fost mult mai plăcut să joci cu așa sală plină și cu asemenea atmosferă incredibilă creată de suporteri. E clar totuși că a ajutat mai mult Danemarca, decât pe noi.

Este puțin greu să-ți revii după o astfel de înfrângere, mai ales că nu ne așteptam la o diferență așa mare, dar trebuie să trecem peste și să ne remontăm pentru că doar cu ștersul cu beretele putem să trecem mai departe”, a mai spus Andreea Popa.