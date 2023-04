Andreea Popescu și-a dus bebelușul acasă. Fosta dansatoare a Deliei a trecut prin a treia cezariană

Andreea Popescu și bebelușul său a fost externați. Fosta dansatoare a Deliei a devenit mamă pentru a treia oară, iar după operația de cezariană, soțul său o răsfață. Rareș a așteptat-o acasă cu trandafiri albi și baloane colorate.

Andreea Popescu a fost externată după naștere. Cum se simte fosta dansatoare a Deliei

Andreea Popescu a născut în noaptea de miercuri spre joi un băiețel perfect sănătos, . Fosta dansatoare a Deliei a trecut prin cea de-a treia cezariană și pentru că nu au existat complicații, a revenit repede în sânul familiei.

Rareș Cojoc, soțul său, a așteptat-o acasă cu trandafiri albi și baloane colorate. De altfel, în tot timpul în care soția și fiul lui s-au aflat în spital, el a avut grijă de amândoi, cu toate că nu i-a adus acesteia chiar toate lucrurile de care ave nevoie.

Andreea Popescu și fostul campion la dans sportiv mai au doi copii, Ioachim- care a venit pe lume în 2018- și Anastasia- născută în 2021. Totuși, Alexie a luat-o prin surprindere pe proaspăta mămică, căci credea că mai are puțin timp de petrecut cu burtica.

„Este foarte grea recuperarea”

În mediul online, Andreea Popescu a ținut legătura cu fanii. Le-a mulțumit pentru toată susținerea oferită și a mărturisit că nu îi este chiar ușor în această perioadă. Recuperarea nu este deloc una simplă după a treia naștere.

„Pentru prima oară când stau de vorbă cu voi, după ce l-am născut pe Alexie. A fost o aventură tot ce s-a întâmplat, pe nepusă masă, niște complicații, totul s-a terminat cu bine.

L-am rugat și eu pe Rareș să îmi aducă haine de externare pentru mine și pentru bebe. Mi-a adus niște colanți, nici nu cred că mă încap și pentru bebe nu mi-a adus nimic”, a dezvăluit Andreea Popescu pe Instagram, citată de

Totodată, și-a cerut scuze pentru scurta absență din mediul online. „Au fost niște zile mai grele, sunt la a treia cezariană, este foarte grea recuperarea. Din prima zi m-am operat, la 4 dimineața am venit în cameră.

La 2 și 8 minute l-a scos pe Alexie. La 4 am ajuns. La 1 am intrat în sala de operație și m-am mobilizat seara, la 21.00. Nu am dormit, dacă dormeam un minut-două, am avut dureri, la 21 seara m-am mobilizat, eram pe calmante.

M-am ridicat să merg, nu m-am putut gândi la altceva. Am văzut că mi-ați dat sute de mesaje, vă mulțumesc pentru toate gândurile bun. Nu am răspuns pentru că starea mea…abia am putut să-i răspund soțului și mamei. Vreau să ajung acasă, bebelușul se pregătește să mergem acasă”.

Andreea Popescu a mărturisit că în ultimele zile a reușit să mănânce doar iaurt. Deși vede partea pozitivă a lucrurilor, aceea ca va pierde în greutate, nu face din asta o prioritate. Important pentru ea este ca toți copiii să fie bine.

„Prioritar este să ajung acasă să pot să gestionez foarte bine situația cu Ioachim, cu Anastasia, cu Alexie, cu dormitul, cu alte lucruri, nu cum să arăt eu mai bine. Consider că primele trei luni sunt grele…să nu fie depresie post natală și să fie armonie în casă”, a completat vedeta.