Eliza s-a întors în țară după 20 de ani petrecuți în Italia. A cumpărat o casă veche într-un sat și și-a schimbat viața radical

Povestea de viață a Elizei poate va inspira pe mulți. După 20 de ani petrecuți în Italia, a hotărât să se întoarcă pe meleagurile natale și să înceapă o viață nouă. Foarte împlinită sufletește, românca și-a relatat cazul într-o postare pe rețelele de socializare, care a devenit virală.

Povestea Elizei. De ce a lăsat Italia și s-a mutat într-o casă la țară, în România

Eliza , de cum s-a întors în România, pe care a renovat-o și amenajat-o după bunul plac. Și-a dat seama că lucrurile simple îi aduc, de fapt, fericirea pe care a căutat-o ani întregi.

ADVERTISEMENT

Deși a fost ușor să-și pună în aplicare visul, recunoaște că pe parcursul s-au ivit obstacole, dar care nu au împiedicat-o să-și termine locuința de reabilitat. A punctat că a muncit cât nu a făcut-o 20 de ani în peninsulă.

”Mi-a venit așa sa fac o retrospectiva a anilor 2020-2022…Totul a început cu „marea resetare” a sufletului meu care s-a trezit la viața doar prin grazie divina și a fost condus către zorii unei noi etape existentiale. În doi ani, în satul Filioara, am renovat cât de cât casuța cumparata, am muncit cât n-am făcut-o în 20 de ani în Italia”, a scris Eliza pe grupul de facebook

ADVERTISEMENT

Eliza și-a îndeplinit și dorința de a fi mamă

După un trai mai ridicat în Italia, Eliza și a savurat fiecare moment care i-a adus aminte de copilărie. Se spală la lighean, îi place să asculte focul din sobă, s-a mai certat cu meseriașii când simțea că lucrurile stagnează și, pe lângă toate acestea, a descoperit și bucuria sentimentului de a fi mamă.

”M-am spălat la lighean, am ascultat lemnul trosnind în soba, am tremurat la wc-ul din curte, m-am bucurat, am oftat, m-am enervat, am simțit ca plutesc de fericire, m-am prăbușit uneori, dar m-am ridicat, am făcut multe greșeli, am învățat din ele sau poate nu…mi-au apărut multe riduri și fire albe, m-am certat cu meseriasii, am început o casuța noua, am devenit mama…”, a mai notat Eliza.

ADVERTISEMENT

Eliza: ”Am primit mai mult decât mi-aș fi putut imagina vreodată”

Românca este de părere că a primit mai mult decât și-a imaginat odată cu revenirea pe plaiurile unde s-a născut și achiziționarea unei case într-un sat. Le dorește curaj celor care plănuiesc să procedeze asemeni ei.

”Am pus început bun, cred( sper) și am primit mai mult decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Le doresc curaj celor care încă nu sunt hotarati sa facă pasul…”, a mai scris Eliza pe grupul de facebook menționat.