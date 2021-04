Andreea Tonciu o face praf pe Roxana Nemeș, în direct la TV: „Nu are voce”

Andreea Tonciu a criticat-o dur pe Roxana Nemeș în cadrul unei emisiuni TV, spunând că nu are deloc voce, deși este cântăreață, mai ales după ce a auzit o interpretare live de când participau împreună la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Invitată la emisiunea prezentată de Teo Trandafir, fosta asistentă TV a venit alături de sora ei, Lorena, unde au fost nevoite să răspundă la întrebări picante sau să mănânce preparate dezgustătoare.

Întotdeauna sinceră, Andreea Tonciu a preferat să spună adevărul atunci când a fost întrebată ce vedete nu au ce căuta în showbiz-ul românesc.

Andreea Tonciu a fost întrebată de Bursucu ce vedete din România nu-și merită locul în lumea mondenă, iar fosta asistentă TV a dat trei nume: Ioana Filimon, Alexandra Ungureanu și Roxana Nemeș.

Despre Roxana Nemeș, care a fost colega ei de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, Andreea Tonciu a spus că nu are voce, lucru pe care l-a observat în timpul show-ului de fashion, atunci când blondina a cântat live.

Andreea Tonciu a recunoscut că nici ea nu are voce, dar a scos o melodie cu manelistul Tzancă Uraganu pentru a le demonstra oamenilor că oricine poate cânta, fără ca vocea să conteze foarte mult.

„Ioana Filimon, Alexandra Ungureanu, Roxana Nemeș. Apropo, am uitat să vă dau bomba, să știți că și eu m-am apucat de cântat. Eu nu sunt cântăreață, am văzut că e la modă că nu ai voce și să cânți. Roxana Nemeș nu are voce. A cântat live la Bravo! ai stil și cântam și eu mai bine, recunosc”, a declarat Andreea Tonciu la „Teo Show” de la Kanal D.

În cadrul aceleiași emisiuni, Andreea Tonciu a recunoscut că juratul de la „Bravo, ai stil!”, Maurice Munteanu, s-a purtat foarte urât cu ea și că nu ar fi vrut să-l cunoască niciodată, dacă ar fi să aleagă între el, Cătălin Votezatu și Raluca Bădulescu.

„M-a jignit foarte tare, mi-a vorbit urât și nu l-am deranjat cu absolut nimic. Eu știu ce am trăit acolo și știu cum a fost. Și eu sunt o persoană foarte vulcanică și vorbesc ce îmi vine, cum îmi vine, dar numai dacă am un motiv anume. Nu pot să vin într-o emisiune sau să am o discuție cu cineva și să urlu. Probabil nu-i place de mine”, a mai spus vedeta.

