Andrei Caramitru, la un an de la dispariția tatălui său, Ion Caramitru: “Dacă ar mai fi trăit, probabil ar fi murit pe scenă”

Astăzi, 5 septembrie, se împlinește un an de la trecerea în neființă a unuia dintre cei mai mari actori, maestrul Ion Caramitru. Fiul său, Andrei Caramitru, un cunoscut om de afaceri, ne povestește cu drag despre tatăl său și cu durere despre ultimele momente.

5 septembrie 2022, un an de la moartea lui Ion Caramitru. Dezvăluirile fiului Andrei Caramitru

Pe data de 5 septembrie 2021 se stingea din viață marele actor, regizor și om politic Ion Caramitru. Un profesionist desăvârșit și un mare om de cultură, Ion Caramitru a fost căsătorit cu actrița Micaela Caracaș și a avut trei băieți, Andrei, Ștefan și Matei. Andrei Caramitru ne dezvăluie, într-un inteviu exclusiv pentru FANATIK.RO, cât de exigent, dar de iubitor a fost tatăl Ion Caramitru și cum a lucrat toată săptămâna dinainte să ajungă la spital. Fiul celebrului actor ne povestește cum Ion Caramitru nu a fost niciodată interesat bani, case sau mașini și a muncit de la 18 la 79 de ani fără oprire. Își amintește cum repeta și 14 ore pe zi pentru un spectacol, cât de mult își iubea soția și copiii și cât de multe și-a dorit să facă pentru România.

Andrei Caramitru își aduce aminte de pasiunea tatălui său: “De la vârsta de 18 ani până la 79, când a murit, a muncit non-stop”

Cum a fost tatăl Ion Caramitru?

-Tata a fost un om extrem de exigent, orice ai fi făcut vroia să faci mai mult. Ținea foarte mult la familie și la copii, dar era un tată tipic machidon. Vroia mereu mai mult de la noi și ne iubea pe măsură. Era foarte ocupat, a muncit enorm și nu prea stătea pe acasă, nu reușea să petreacă timp cât ar fi vrut cu noi.

A muncit toată săptămâna înainte să ajungă în spital, ajungea să stea și câte 12 ore în teatru, lucra și în weekend, a fost un om și un actor foarte dedicat. Chiar dacă nu reușea să stea mult cu noi era mereu acolo când aveai nevoie de el.

Andrei Caramitru vorbește despre franchețea marelui actor: “Tata mi-ar fi spus: o faci pe talentul tău, nu pe numele meu”

Cum se face că nici tu, nici Matei nici Ștefan nu ați urmat cariera părinților voștri?

-Nici tata, nici mama nu ne-au impus niciodată ce să facem, au fost ok cu deciziile noastre. Cumva tata a zis că orice vrem să facem, să facem bine. Atunci când esți născut într-o familie de actori care sunt prieteni cu toți ceilalți mari actori, ajungi să nu-i mai vezi ca pe niște moștrii sacri, ci ca pe niște oameni normali.

Actoria este o meserie grea, puțini reușesc să aibă o carieră, e greu când nu reușești să primești de fiecare dată rolul principal. Unii sunt prieteni, dar alții se detestă și, cu toate astea, trebuie să joace împreună. Eu unul nu am considerat că am talent să devin un mare actor ca cei pe care i-am văzut mereu în casă la noi.

Plus că tata nu era genul de om care ne-ar fi ajutat. Mi-ar fi spus: o faci pe talentul tău, nu pe numele meu. Eu am preferat să fac o carieră în care să demonstrez că sunt bun în afară României, mi-a dat o mare satisfacție că am reușit ceva de capul meu. A fost bine că nici mama, nici tata nu ne-au forțat să facem o meserie sau alta.

“Dacă ar mai fi trăit, ar fi murit pe scenă”, spune Andrei despre maestrul Ion Caramitru

Care sunt primele trei lucruri care-ți vin în minte acum, când te gândești la tatăl tău?

-Sunt mai mult de trei. În primul rând talentul și pasiunea pentru actorie și poezie. Tata, când pregătea un spectacol, mergea singur și muncea 14 ore pe zi, recita enorm, știa mai multe poezii decât toți marii critici și marii specialiști, se documenta și muncea enorm, își dorea să fie extraordinar de fiecare dată. De la vârsta de 18 ani până la 79, când a murit, a muncit non stop.

Avea o personalitate foarte puternică, și în familie, și în afara ei. Până la urmă a și ajuns să conducă lumea teatrului. Se impunea din prima clipă atunci când te întâlneai cu ei. Plus că era extrem de corect, nu am văzut o dată să-i fi trecut prin cap un lucru care să fie cel corect.

“Lasă-te de meserie că nu ai niciun talent!”

Tata era sută la sută focusat pe talent. Dacă era cineva de care nu auzise niciodată, îl vedea prima dată și vedea că-i talentat, îl promova imediat. Dar dacă avea senzația că cineva nu e bun, i-o spunea în față. Îmi aduc aminte o întâmplare, eram cu el la masă și a venit la noi un regizor tânăr care dorea să facă un spectacol la TNB. Avea o mașină scumpă, recomandări, dar tata i-a spus: “lasă-te de meserie că nu ai niciun talent!”. Dar când simțea talentul promova actori, regizori, le organiza spectacole mari.

Eu, frații mei și mama trăgeam de el să se mai oprească, avea 79 de ani, dar pentru el era ceva imposibil. Dacă ar mai fi trăit, probabil ar fi murit pe scenă. Adora să joace, nu l-au interesat niciodată casele, banii, mașinile, chestiile materiale erau irelevante pentru el.

Amintirile lui Andrei Caramitru cu tatăl său: “În telescaun el recita și eu în verificam cu cartea”

Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai cu tatăl tău?

-Am avut o cină, doar noi doi, acum 3 ani, și am stat până târziu, ne-am găsit timp pentru noi. Tata a vorbit foarte frumos despre familie, mi-a spus cât este de fericit cu mama și cu noi, a fost foarte deschis și mi s-a părut extraordinar.

Momentul care l-a marcat pe Andrei Caramitru: “A fost unul din cele mai bune spectacole pe care le-am văzut vreodată”

Și mai am o amintire, de când era mic. Aveam vreo 12 ani și am fost cu el la Predeal, la ski. Avea a două zi un spectacol de poezie, el singur, 3 ore de recitat la Sala Palatului. Mă lua cu telescaunul, el zicea textele și eu îl verificam cu cartea. Era clar că pe unele nu le știa, așa că m-am stresat îngrozitor. A doua zi am mers la spectacol și când am văzut în sala 5000 de oameni m-a luat tremuratul. Cu toate astea, în seara aia cred că a fost unul din cele mai bune spectacole pe care le-am văzut vreodată.

Tata nu avea stare. Se trezea, la 78 de ani, la ora 7 dimineață, se ducea la TNB, o firmă de stat cu un milion de probleme, cu sindicatul care făcea scandal non-stop, apoi făcea o pauză de 2 ore ca să pregateasa un spectacol, mergea la UNITER, dormea o oră apoi stătea încă trei pe scenă.

Andrei Caramitru, la un an de la moartea marelui Ion Caramitru: “Sunt foarte trist, dar am reușit să ne spunem ce ne doream”

Ai vrut vreodata să-i spui ceva și nu ai mai apucat?

-Slavă cerului că l-am prins când era la spital și era ok, putea să vorbească și să se înțeleagă cu noi. L-am prins și am apucat să ne spunem ce mai era de spus. Sunt foarte trist, dar măcar am reușit să ne spunem ce ne doream.

Cea mai mare durere a lui Ion Caramitru: ”Tata a avut o copilărie foarte dificilă, avea 8 ani cand comuniștii i-au arestat tatal”

Care a fost cel mai mare vis al tatălui tău?

-Mereu am avut o senzație că tata a fost foarte patriot, îi păsa de România. Era implicat, voia să se întâmple lucrurile cum trebuie, să mergem în direcția bună, să scăpăm de mocirla în care suntem. S-a bucurat enorm când am scăpat de Ceaușescu, a urât mineriadele.

El a avut o copilărie foarte dificilă, la 8 ani i-au arestat tatăl și mama și 9 ani a stat fără tată. Familia i-a fost terorizată, de aceea a detestat în mod real regimul comunist. A încercat mereu să facă tot ce s-a putut în zona de teatru, atunci când a reușit.

A fost foarte mândru că, după ce a preluat TNB-ul, care era mult sub nivel când a ajuns el acolo, l-a făcut să fie unul din cele mai moderne și mai frumoase teatre din România. Iar când a fost ministru tot timpul s-a certat pentru buget, a dorit să reface monumentele.

Oana Sârbu, omagiu marelui actor: “Pentru mine, Ion Caramitru era un icon la care mă raportam”

Nu doar fiul regretatului actor își aduce aminte cu venerație de el. Oana Sârbu, cunoscuta cântăreață și actriță, rememorează experiența unică pe care a trăit-o la filmările pentru “Liceenii”, alături de maestrul Ion Caramitru si de ceilalți colegi actori, o productie tv de referință pentru multe generații.

”Pentru mine, Ion Caramitru era un icon la care mă raportam, eu fiind în ultima clasă la liceu și pregătindu-mă pentru bacalaureat. Eram o fată timidă de 18 ani și jucam alături de actorii care reprezentau niște modele pentru mine, emoția era uriașă. Era o experiență total nouă jocul alături de marii artiști proesionisti, eu fiind cântăreață. Niciodată nu m-am gândit că filmul ‘Liceenii’ va deveni un film reprezentativ pentru atâtea și atâtea generații.

Ion Caramitru era o persoană foarte șarmantă și prietenoasă cu noi toți, asta este ce-mi amintesc clar despre el. Iar, peste ani de zile, ce mi s-a părut a fabulous a fost că maestrul era o persoană pe care o puteai aborda oricând” , ne povestește, în exclusivitate pentru FANATIK. RO, cunoscuta cântăreață Oana Sârbu.