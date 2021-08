Andrei Cristea, impresionat de Sorescu înainte de Dinamo – Mioveni: „E greu să dai acum în România goluri pe care le dă el!” Exclusiv

Dinamo va întâlni luni de la ora 21:30 pe CS Mioveni în etapa a cincea din Casa Pariurilor Liga 1 și suporterii așteaptă neapărat o victorie în fața nou-promovatei pregătite de Alexandru Pelici.

Dario Bonetti are în continuare probleme de lot și pe lângă mai are și accidentați: , și , iar FANATIK a anunțat în exclusivitate ultimele informații despre starea lor medicală.

Andrei Cristea revine în Ștefan cel Mare: „Dinamo câștigă foarte mult din entuziasm!”

Andrei Cristea a semnat în această vară cu CS Mioveni și a prefațat meciul cu Dinamo de luni seară în exclusivitate pentru FANATIK, pe care îl consideră extrem de important:„E un meci important pentru noi. Am făcut meciuri bune în deplasare cu Sepsi, la CFR Cluj. Și cu Mediaș am jucat foarte bine”.

Veteranul argeșenilor evită să discute despre arbitraj, însă a fost extrem de deranjat de modul în care campioana CFR Cluj a câștigat împotriva echipei sale, golul victoriei fiind marcat dintr-o poziție de ofsaid: „Am fost supărat după meciul cu CFR Cluj. Nici nu vreau să îmi mai aduc aminte. A fost un moment ciudat cu acel gol, să nu primești penalty… Toată lumea țipă. Conducerea știe foarte bine ce are de făcut. Dar nu vreau să comentez arbitrajul. Nu mi-e teamă de arbitraj! Nici nu știu cine a fost delegat și nici nu mă interesează. Sper ca noi la ora meciului să fim la potențial maxim”.

Atacantul a evoluat în trei din cele patru partide ale echipei sale și speră să facă un meci bun împotriva lui Dinamo: „Mă reîntorc în „Groapă”, unde am ieșit golgheterul campionatului. E clar o motivație în plus pentru mine și îmi doresc foarte mult să obținem un rezultat bun. Eu mă concentrez pe ce am de făcut și dacă o să am posibilitatea voi încerca să înscriu. Fizic sunt bine. Chiar mă simt bine, am făcut antrenamente foarte bune. Mister ne zice înainte de meci cu o oră jumate cine intră pe teren”.

Andrei Cristea consideră că Deian Sorescu poate fi vândut pe o sumă importantă: „Cota lui poate fi și mai mare!”

Andrei Cristea consideră că Dinamo este îndreptățită să ceară pentru Deian Sorescu cel puțin un milion de euro, însă dacă va continua evoluțiile bune ar putea pleca pe o sumă și mai mare: „Îmi place foarte mult Deian Sorescu! Are un început foarte bun de campionat și cred că îl ajută și atmosfera din tribune, care îi împinge de la spate. Eu cred că merită un milion de euro la ce goluri a dat sezonul ăsta și cum a jucat campionatul trecut.

E greu să dai acum în România golurile pe care le dă Sorescu! Îți spun sincer! Am văzut acțiunile alea pe care le lua din propriul teren și le finaliza cu șuturi de la 25-30 de metri. Acum e important să îl țină aceste evoluții. Dacă va avea constanță cota lui va fi și mai mare! Are doar 23 de ani”.

Cristea se bucură și pentru Alexandru Răuță, fostul său coechipier, care a ales să continue în Ștefan cel Mare și și-a retras memoriul: „Au un Sorescu, un Răuță, jucătorii cu experiență. Cu Răuță am jucat la Iași îl cunosc foarte bine. E un jucător foarte bun și pune foarte mult suflet. Se implică total și asta e o calitate foarte mare!”.

Ce spune despre fostul său antrenor de la Dinamo, Dario Bonetti: „Nu o să îi fie ușor!”

Fostul dinamovist se bucură că Dario Bonetti a revenit în Ștefan cel Mare, mai ales că l-a avut antrenor în „Groapă”, însă e convins că îi va fi foarte greu în acest sezon: „Dinamo câștigă foarte mult din entuziasm! Mă bucur pentru Bonetti că l-am avut antrenor la Dinamo. S-a adaptat foarte repede și foarte bine. Nu o să îi fie însă deloc ușor ținând cont de problemele de acolo. Poate vor reuși să vândă un jucător și atunci Dinamo va avea multe de câștigat. E un tehnician valoros, dar o să fie un an greu și pentru ei, mai ales că au interzis la transferuri.

Nu știu cum o să fiu întâmpinat în Ștefan cel Mare, dar voi respecta mereu Dinamo și toate celelalte echipe la care am jucat. M-aș bucura să fie multă lume pe stadion și galeria lui Dinamo sigur o să fie prezentă. Cred că mi-am făcut datoria la Dinamo. Eu o să încerc să îmi fac treaba pe teren și o să mă bucur dacă vom obține un rezultat bun”.

Jucătorul de 37 de ani speră ca actuala conducere a clubului să încerce să redreseze situația actuală a clubului și are încredere că Iuliu Mureșan poate face asta: „Iuliu Mureșan este un conducător cu experiență în fotbalul românesc, care a fost și la nivel de Champions League, cupele europene. Le urez baftă, să reușească să scoată echipa din această situație, la fel și pe teren, dar după meciul cu noi”.

Cum vede Mioveniul în acest sezon: „Sunt condiții foarte bune!”

Andrei Cristea se simte bine la CS Mioveni, însă e conștient că va fi un sezon foarte dificil, dar speră ca la final să pună umărul la rămânerea echipei în Casa Pariurilor Liga 1: „Mă simt bine la Mioveni și chiar sunt condiții foarte bune. E un club bine organizat și avem un primar care se ocupă de echipă. Vreau să ajut echipa și mă bucur că încă mai sunt motivat la vârsta mea. Avem un sezon foarte greu la finalul căruia sperăm să ne salvăm de la retrogradare. E un campionat foarte echilibrat și noi suntem o echipă nou-promovată, fără prea multă experiență la nivelul primei ligi.

Mioveniul are în lot nu mai puțin de trei dinamoviști, printre care un fost golgheter al „câinilor”, dar și pe omul decisiv la ultimul trofeu câștigat de Dinamo, chiar cu Dario Bonetti pe bancă: „Avem totuși niște jucători care înseamnă ceva în Liga 1: Buziuc de la FCSB, Scarlatache care a adus ultimul trofeu la Dinamo, Balaur. Iustin Popescu care a fost și el la Dinamo. Trebuie să punem cu toții osul și să ajutăm cât se poate de mult”.

Andrei Cristea: „Se simte lipsa lui Nicolae Badea și a lui Cristi Borcea!”

Deși Dinamo are acum stabilitate la nivel de conducere, Andrei Cristea e nostalgic și își aduce aminte de perioda în care „câini” erau puternic susținuți de Nicolae Badea și Cristi Borcea, principalii investitori: „Au totuși experiența competiției, au acum o conducere puternică și cred că ei compensează foarte mult prin greutatea numelui pe care îl reprezintă. Și bineînțeles suporterii. Se simte totuși lipsa domnului Nicolae Badea și a lui Cristi Borcea. E clar că oameni ca Badea lipsesc de la Dinamo. Sunt conducători care au marcat clubul.

Cu toate astea, e realist și admite faptul că Dinamo se va lupta și în acest sezon pentru salvarea de la retrogradare, la fel ca în ultimele sezoane: „Din păcate, Dinamo în momentul de față cred că nu poate avea alt obiectiv decât cel pe care l-a avut în ultimii doi-trei ani. Eu nu cred că ei pot ridica pretențiile fără investiții și fără investitori precum Badea sau Borcea. Ați văzut ce pățit cu alții, ce au pățit cu spaniolii! Mi-e greu să cred că vor avea alt obiectiv, deși numele de Dinamo impune întotdeauna mai mult”.

Andrei Cristea e dezamăgit de ce se întâmplă la FCSB: „Astea sunt rezultatele deciziilor pe cere le-au luat!”

Andrei Cristea a vorbit în final și de rezultatele dezastruoase ale FCSB-ului din cupele europene și a arătat cu degetul vinovații pentru aceste contraperformanțe din ultimii ani.

Astea sunt rezultatele deciziilor pe care le-au luat. Eu știu foarte bine ce condiții sunt la FCSB. Nu pot eu să îl judec pe domnul Becali pentru că a făcut și mult bine în fotbalul românesc. Au vândut jucători și au cumpărat din campionatul intern, dar e clar în ultimul timp traversează un moment complicat în istoria clubului. Va fi greu”, a spus Andrei Cristea în exclusivitate pentru FANATIK.