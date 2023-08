Andrei Ivan, despre relația cu Alex Mitriță: „Ne simțim tot mai bine”

Universitatea Craiova se pregătește să dea piept cu UTA Arad pe stadionul „Ion Oblemenco”, vineri, de la ora 21:30, iar Laurențiu Reghecampf se gândește doar la cele trei puncte. Andrei Ivan a vorbit despre confruntarea cu trupa lui Mircea Rednic, dar și relația cu Alex Mitriță.

Andrei Ivan, despre relația cu Alex Mitriță la Universitatea Craiova: „Ne simțim tot mai bine. Am cooperat foarte bine la goluri”

Andrei Ivan și Alex Mitriță sunt cei doi oameni de gol ai Universității Craiova în acest start de sezon din SuperLiga, însă cuplul din ofensiva „alb-albaștrilor” nu va fi în partida cu UTA Arad. de pe „Ion Oblemenco”, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Deși i-a schimbat poziția după revenirea la Universitatea Craiova, Andrei Ivan mărturisește că se simte bine în actualul rol de la formația din Bănie. Acesta a declarat că relația cu Alex Mitriță este foarte bun și speră ca împreună să formeze un cuplu letal în SuperLiga.

„Toată echipa a făcut un meci bun la Iaşi, iar eu şi Mitriţă ne simţim tot mai bine împreună pe teren. Am cooperat foarte bine la goluri, au fost frumoase amândouă. Eu unul aşa sper, să devenim un cuplu apreciat şi temut şi să‑i bucurăm astfel pe suporterii noştri.

Aşa cum am zis‑o de atunci, nu a fost nimic adevărat în acele zvonuri. Avem o relaţie foarte bună, suntem colegi şi prieteni şi cred că am demonstrat pe teren cât de bine ne înţelegem. Şi eu şi Alex sperăm că o vom ţine tot aşa.

Apropo şi de ce ziceam anterior, eu sunt un jucător de atac şi un marcator şi mă simt bine oriunde, atâta vreme cât am lângă mine jucători care mă pot pune în valoare, care înţeleg cum să se folosească mai bine de calităţile pe care le am. Cred că la Iaşi am arătat foarte bine tocmai pentru că şi colegii mei din linia a doua au făcut meciuri foarte bune”, a spus Andrei Ivan pentru

Derby-ul de uitat pentru Andrei Ivan: „Cel mai slab probabil a fost acel meci blestemat cu FCSB”

Andrei Ivan și-a ales partida favorită în tricoul „alb-albaștrilor”, dar și derby-ul care l-a dezamăgit cel mai mult pe golgheterul oltenilor. Acesta își amintește cu drag de cele patru goluri înscrise în poarta Miovenilui și recunoaște că înfrângerea cu din sezonul trecut l-a marcat pe atacant.

„Da, este un obiectiv al meu şi cred că este realizabil (n.r. să devină golgheterul campionatului). Trebuie să nu mă accidentez şi să nu mai ratez atât de mult, muncesc la asta şi sper că se va vedea şi pe teren. Cel mai bun a fost meciul cu Mioveni din turul sezonului 2021‑2022, când am reuşit patru goluri şi am câştigat meciul cu 4‑2.

Cel mai slab probabil a fost acel meci blestemat cu FCSB, când am ratat un penalty pe final. Ştiţi cât de important este pentru mine să câştig în faţa rivalelor din Bucureşti, iar acea nereuşită m‑a marcat destul de mult”, a mărturisit Ivan.

Andrei Ivan: „FCSB arată foarte bine în defensivă. Chiricheș și Dawa sunt fundași foarte buni”

Andrei Ivan este cu gândul la titlul de campion cu Universitatea Craiova și speră ca oltenii să nu facă pași gresiți în SuperLiga, la fel cum s-a întâmplat și sezoanele trecute. Defensiva celor de la FCSB l-a impresionat pe fotbalistul formația din Bănie care îi laudă pe Chiricheș și Dawa.

„Rămâne de văzut, eu unul am simţit în fiecare sezon, de la revenire încoace, că titlul ne este la îndemână, v‑o spun sincer. Nu am avut din păcate constanţă în rezultate şi cred că experienţa pe care am acumulat‑o ar trebui să rezolve şi această mică problemă.

Rămâne de văzut şi trebuie să muncim mult tocmai ca să nu mai avem scăderi de formă şi să nu mai facem fanilor surprize neplăcute. FCSB‑ul arată foarte bine pe plan defensiv în acest sezon. Chiricheş şi Dawa sunt fundaşi foarte buni şi cred că au demonstrat asta în acest început de campionat.

Va fi dificil, au un lot mai bun şi probabil vor creşte tot mai mult pe măsură ce se vor obişnui unii cu ceilalţi. Însă noi suntem echipa superioară şi jucăm şi acasă, deci cred că de noi va depinde dacă vom obţine sau nu cele trei puncte. Dacă jucăm la nivelul la care ştiu că putem juca, nu ar trebui să avem emoţii”, a încheiat golgheterul Universității.