Informație de ultimă oră despre vedeta Alex Mitriță. Craiova tremură! Exclusiv

Universitatea Craiova va evolua vineri seara, de la ora 21:30, împotriva celor de la UTA Arad, pe stadionul Ion Oblemenco. Oltenii vin după o victorie muncită pe terenul celor de la Poli Iaşi, scor 4-1.

Informație de ultimă oră despre vedeta Alex Mitriță: “Are şanse mari să nu joace diseară”

Horia Ivanovici a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA că ar putea începe meciul cu UTA Arad fără Alex Mitriţă. Vedeta oltenilor va fi menajată după lovitura încasată la Iaşi:

“Avem şi o informaţie de ultimă oră, în exclusivitate. Alex Mitriţă are şanse mari să nu joace diseară. A fost lovitura aia, nu este nimic grav, dar nu vor să rişte. Derby-ul zilei este în Bănie, Universitatea Craiova cu UTA.

Sunt şanse importante ca Mitriţă să nu fie titular în această seară cu UTA. Nu este nimic grav, dar nu vor să rişte, să facă vreo recidivă şi apoi să îl piardă 2-3 săptămâni sau poate chiar mai mult. A fost povestea de la Iaşi”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Mitriţă s-a accidentat cu Poli Iaşi: “Am simțit o contractură”

În etapa trecută, le-a dat emoţii fanilor când a cerut schimbare în finalul primei reprize de la Iaşi, din cauza unei accidentări la coapsă. Işfan a fost trimis la încălzire, dar până la urmă, atacantul a continuat.

Iar în a doua repriză, Mitriţă a dat tonul revenirii oltenilor, care erau conduşi cu 0-1. A pasat excepţional la golurile de 1-1 şi 2-1 şi a marcat golul de 3-1. La finalul meciului, fotbalistul a declarat:

“O victorie meritată, un efort foarte mare. Am simțit o contractură. A doua repriză, am discutat în vestiar, am analizat ce am facut gresit in prima repriza si am făcut opusul.

Îmi doresc să ajung la națională. UTA e o echipă grea, cu tradiție, trebuie să ne gândim bine la ce avem de făcut. Suntem bucuroși când câștigăm”, a spus Mitriţă.

