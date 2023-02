Andrei Ivan, explicații după FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-0: ”Mă doare gura, am fost lovit peste tot”

Ilfovenii după golul reușit de Vadim Rață, într-un meci modest făcut de elevii lui Eugen Neagoe, care par ieșiți în acest moment din calculele la titlu.

Explicațiile lui Andrei Ivan după meciul FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-0

La finalul întâlnirii FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-0, din etapa a 27-a din SuperLiga, atacantul Andrei Ivan nu a reușit să găsească explicațiile unui nou eșec în deplasare și s-a plâns de jocul agresiv al gazdelor.

”Am condus meciul din primul minut, dar nu am marcat, ei au avut două ocazii și au marcat. Trebuie să muncim mai mult. Nu ne simțim bine în deplasare, trebuie să jucăm cum am jucat acasă.

Chiar nu am cuvinte, mă doare și gura, am fost lovit peste tot, nici nu mai știu ce concluzii să trag. După ce luăm gol, mereu punem presiune pe poarta adversarilor. La FCSB am făcut-o în minutul 91, dar azi nu am reușit nici măcar un punct.

Am arătat mai bine în a doua repriză pentru ca au și condus și trebuiau să își apere scorul, iar noi trebuia să atacăm și e normal să fie așa. Nu știu ce schimbări trebuie să se facă, îl avem pe Mister, vedem ce va fi cu FC Argeș”, a declarat Ivan.

Ivan plânge după ce a pierdut puncte cu echipe mai slab cotate

După cea de-a opta înfrângere din acest sezon, Andrei Ivan consideră că Universitatea Craiova ar fi trebuit să câștige meciurile cu FC Botoșani, Farul Constanța și FC Voluntari, iar cu aceste 9 puncte altfel s-ar fi discutat.

”Foarte mult contează, am pierdut 9 puncte pe care trebuia să le câștigăm, nu am avut meciuri foarte grele, Botoșani, Farul și Voluntari. Trebuia să luăm toate cele 9 puncte, dar nu a fost să fie”, a spus atacantul oltenilor.

De-a lungul timpului, Universitatea Craiova nu a avut misiuni dificile împotriva celor de la FC Voluntari, formație care . Acum a fost a treia oară când ilfovenii au reușit să se impună.

În primul sezon al ilfovenilor din SuperLigă, Universitatea Craiova a zdrobit-o pe FC Voluntari pe stadionul Extensiv cu 5-0 în play-out-ul campionatului, fiind și cea mai mare diferență de scor. Oltenii au mai marcat cinci goluri în poarta formației din Ilfov și pe stadionul „Anghel Iordănescu” în ediția 2018-2019, iar Nicușor Bancu era autorul lui hattrick.

