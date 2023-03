Andrei Ivan, mesaj pentru selecționerul Edi Iordănescu după FCSB – Universitatea Craiova 1-1: “E frustrant că nu sunt la națională! Mă așteptam să fiu convocat”

Andrei Ivan a fost activ în FCSB – Universitatea Craiova 1-1 și și-a păstrat apetitul ofensiv și la declarații. Atacantul oltenilor s-a declarat mulțumit de punctul obținut pe Arena Națională. Nu s-a ferit să vorbească și de echipa națională, după ce .

Andrei Ivan, mesaj pentru selecționerul Edi Iordănescu după FCSB – Universitatea Craiova 1-1. Crede că merita la echipa națională

“Am intrat pe vârfuri în repriza secundă, au avut 25 de minute și ne-au egalat. Sau să zicem că am intrat relaxați. Este important pentru noi acest punct, sperăm să luăm cele trei puncte în partida de acasă contra CFR Cluj. Mă durea piciorul și am cerut schimbare.

La faza la care FCSB a cerut penalty, am văzut că Edjouma are intenția să se bage în fața mea și am protejat. Mă așteptam să fiu la națională, am dat șase goluri. Nu am comentat la nimeni din staff-ul naționalei, așa cum s-a scris.

Nu a vorbit nimeni cu mine să îmi spună că nu sunt în lot. E frustrant că nu sunt acolo, dar trebuie să merg înainte. Nu am greșit nimănui, nu am cui să cer scuze”, a declarat Andrei Ivan după FCSB – Universitatea Craiova 1-1, în etapa de start a fazei play-off din SuperLiga.

Bogdan Mitrea a fost integralist în FCSB – Universitatea Craiova 1-1 deși au jucat puțin în 2023: “Eu am dorit să rămân”

Bogdan Mitrea vorbește și el despre un punct câștigat în FCSB – Universitatea Craiova și a insistat că își dorește să rămână în Bănie. Asta în ciuda faptului că , iar Eugen Neagoe ar fi fost dispus să îl cedeze în pauza competițională.

“Este un punct câștigat în deplasare, este OK. Nu am reușit să ținem mai mult în repriza a doua. Cred că este și meritul lor pentru acea presiune. Mingea aceea m-a lovit în coapsă și în cap. Știam că trebuie să intru să îmi fac treaba și să demonstrez că îmi merit locul aici.

Relația a fost mereu OK, nu ne-am certat. Eu am dorit să rămân. Am făcut parte din lot, mi-am așteptat rândul. Sunt concentrat pe echipă. Sunt meciuri grele, toate echipele sunt bune. Orice punct contează”, a explicat și Bogdan Mitrea la Digi Sport după FCSB – Universitatea Craiova 1-1.

FCSB s-a apropiat la doar două puncte de primele clasate, Farul și CFR Cluj. Nici Universitatea Craiova nu e departe, patru puncte de primul loc

Jovan Markovic, în prima repriză, a marcat golul Universității Craiova în partida cu FCSB. Replica a fost dată de Malcom Edjouma în repriza secundă. În runda următoare, formația pregătită de Eugen Neagoe va primi vizita campioanei CFR Cluj. Asta în vreme ce FCSB are meci pe terenul lui Sepsi.

FCSB – Universitatea Craiova a fost primul meci din acest play-off, iar duminică se mai joacă Farul – Sepsi și CFR Cluj – Rapid. Farul CFR Cluj au 32 de puncte, cu mențiunea că ardelenii au beneficiat de rotunjire. FCSB, care de asemenea a beneficiat de rotunjire, are 30 de puncte, iar Universitatea Craiova a ajuns la 28.

