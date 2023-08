Andrei Nicolescu, noul administrator special la Dinamo, face apel la calm: “Am intrat în normalitate”

, în locul lui Vlad Iacob care a ocupat poziția în ultimul an. Noul administrator special a discutat despre planurile clubului, dar și despre voturile din cadrul AGA.

Reacția lui Andrei Nicolescu: “Intrăm în normalitate”

La Dinamo a fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor, care a votat numirea lui Andrei Nicolescu în funcția de administrator special și revocarea lui Vlad Iacob din aceeași poziție. După ce a preluat noua provocare, Andrei Nicolescu a oferit și câteva declarații.

ADVERTISEMENT

“Da, am ascultat conferința organizată de Vlad. Cred că intrăm într-o zonă de normalitate. Dinamo are nevoie de liniște, de o echipă unită care să lucreze împreună. Nu mai are nevoie de disensiunile din ultimele două-trei luni.

Începem să lucrăm și sunt convins că rezultatele se vor vedea în perioada următoare. Nu se pune problema ca Vlad să revină în această funcție. Toate lucrurile sunt făcute exemplar din punct de vedere procedural. Este doar o încercare a lui, cum a făcut și acum câteva săptămâni. Personal, nu are calitate procesuală, tocmai din acest motiv s-a aliat cu Dinamo Socios.

ADVERTISEMENT

Referitor la voturile din cadrul AGA, Dinamo Socios și Andrei Cionca au votat împotriva revocării lui Vlad, ACS FC Dinamo s-a abținut, APCH și Dorin Șerdean nu au fost prezenți.”, a declarat Andrei Nicolescu, la .

Ce spune Nicolescu despre Sorin Preda

, care a început să cumpere acțiuni de la Dinamo Socios și care urmează să preia acțiuni și din Red&White, societatea care deține pachetul majoritar de acțiuni, 80%, de la Dinamo.

ADVERTISEMENT

“Cu domnul Preda avem o relație foarte bună. A declarat că suntem în negocieri. A cumpărat acele acțiuni pentru a intra în interiorul clubului, pentru a avea o poziție oficială și pentru a fi un factor de echilibru. Avem discuții.

Cât de curând, probabil, vom ajunge și la un consens. Domnul Preda poate prelua acțiuni și de la Red&White, pe lângă cele pe care le are la Dinamo Socios. Da, discutăm. Mai sunt câteva chestiuni de îndeplinit care nu țin nici de noi, nici de dânsul.

Îmi doresc cât mai curând să convoc toți acționarii și să stabilim un mod de lucru între administratorul special și acționari. Ei trebuie să fie informați de activitatea clubului. Trebuie să existe o relație formală în care toți acționarii, indiferent de ponderea lor, să afle tot ce se întâmplă în cadrul clubului prin intermediul unui raport al administratorului special, dar și o discuție față-n față.”, a mai spus noul administrator special.

ADVERTISEMENT