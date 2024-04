Dinamo în etapa a 5-a din play-out-ul SuperLigii. „Câinii” au primit gol în minutul 90 și au scăpat victoria printre degete. După meci, pe Prima Sport 1 și și-a strigat nemulțumirea.

Andrei Nicolescu și-a găsit cu greu cuvintele după FC U Craiova – Dinamo 1-1: „Mai bine tăceam din gură. E foarte greu în play-out”

Dinamo a irosit șansa de a părăsi zona locurilor retrogradabile. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a remizat în Bănie cu FC U Craiova, scor 1-1, și a rămas pe locul 8 în play-out, care duce la barajul pentru menținere/retrogradare.

Convins că Dinamo va marca, Andrei Nicolescu a mărturisit că le-a spus jucătorilor înainte de meci să înscrie al doilea gol pentru a sta liniștiți pe finalul meciului. Administratorul special din Ștefan cel Mare și-a găsit cu greu cuvintele după duelul cu FC U Craiova.

„Am vorbit cu jucătorii, le-am spus că după 1-0 trebuie să căutam al doilea gol ca să închidem jocul că 1-0 nu e suficient. Mai bine tăceam din gură. Câteodată când vorbești se zice că ai gura proastă. Ce să simt? N-au avut nicio ocazie, n-au avut nimic.

E foarte greu mental pentru ei acest play-out. Am controlat meciul, a fost ok până la o fază la care ne-am desincronizat. E suficient ca să pierzi două puncte uriașe. Cu Petrolul a fost altă conjunctură, vorbim de VAR. La Galați a fost ofsaid. Am pierdut 5 puncte. Eram altundeva acum.

„Meritam să câștigăm 100%. N-am fost în stare să închidem jocul”

Înainte de meci am vorbit cu jucătorii și le-am spus că trebuie să omorâm meciul după primul gol, eram sigur că o să înscriem. Nu mai contează. E foarte greu mental acest play-out pentru toate echipele.

Mă uit la Craiova care are foarte multă calitate, dar care este împietrită cumva. 100% meritam să câștigăm, dar n-am fost în stare să închidem jocul, să-l omorâm. E greu să mai găsești explicații, toată lumea este sub presiune.

E un moment complicat. Nu mă simt nedreptățit. E pur și simplu faptul că trebuia să fim un pic mai agresivi pe ocaziile pe care le-am avut în a doua repriză.

E ușor de vorbit de pe margine. Din păcate, ultimele 4 meciuri au fost decise în ultimul minut, dar ultimul dintre cele 4 sunt în favoarea noastră. Toată lumea e concentrată, toată lumea își dorește.

E vorba doar de presiunea mentală, cât de capabili sunt să o gestioneze, să scape de frica de greșeală și de rezultat. Aici e diferența. E o bătălie foarte complicată”, a declarat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA pe Prima Sport 1.

„Nu suntem echipa care să fie dominată. Controlăm jocul”

În următoarea etapă Dinamo joacă în deplasare cu FC Botoșani, marți, 23 aprilie, ora 19:30. Este un alt duel extrem de important pentru „câini”, dar și pentru moldoveni în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

„E foarte greu acest play-out. Trebuie să mergem să câștigăm la Botoșani. Nu avem ce să facem. Un moment greu, dar trebuie să fim puternici. N-am cum să fac eu aprecieri tactice și tehnice. Am luat gol iar în minutul 90 și nu e ok.

E al 4-lea meci care se decide în prelungiri. Avem 3 meciuri care ne sunt nefavorabile. Nu suntem echipa care să fie dominată, să avem noroc să nu luăm gol. Controlăm ca joc. La Galați a fost un meci echilibrat cu o echipă care aleargă 12 km pe meci, fiecare jucător. Au fost meciuri echilibrate.

Nu am fost dominați clar în afară de meciul cu Hermannstadt. Ca joc trebuia să avem 5 puncte în plus. Nici nu știu dacă discutam despre evitarea retrogradării dacă luam cele 5 puncte. Un moment greu. Ce aș putea să spun? E un moment incredibil”, au fost cuvintele lui Andrei Nicolescu.