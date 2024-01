Andrei Nicolescu anunță noi transferuri pentru Dinamo: “3 sau 4 jucători!”

Așadar, ”câinii” au pierdut 2-6 cu Charleroi și au remizat cu Genclerbirligi, scor 1-1, iar acum administratorul special Andrei Nicolescu promite cel puțin 3-4 transferuri. De altfel, fanii dinamoviști așteaptă cu sufletul la gură aceste transferuri, singura speranță că ”haita” va reuși să se salveze miraculos de la retrogradare în acest an.

Dinamo nu renunță la luptă și anunță noi transferuri: ”3 sau 4 jucători”

Interesant, Nicolescu a recunoscut că multă lume e îngrijorată după ce Dinamo a fost demolată de Charleroi. ”După 30 de minute dintr-o repriză, da. E greu de găsit o explicație, dar cred că mai multe vă poate spune Kopa (n.r. Zeljko Kopic). Sunt mult mai multe lucruri pozitive nu doar unul. A fost un cantonament reușit din punct de vedere al pregătirii, Miter a tras anumite concluzii și ceea ce e mult mai important.

în cantonament, am reușit unul. La al doilea a fost o situație pe care nu vreau să o comentez. Avem 3 sau 4 ținte, dar care sunt la un nivel și este foarte greu de negociat acum la început de ianuarie. Nu vorbim că nu mai vin, noi mai avem 3 sau 4 transferuri de făcut, suntem în discuții, negocieri și totul depinde de detalii.

Cred că rezultatele lui se vor vedea începând de luna viitoare. Abia acum și-a făcut și el temele și a început un plan pentru fiecare jucător. (n.r. despre meciul cu Petrolul) E un meci foarte greu pentru ambele echipe, cine va fi stabil mental și fără greșeală va câștiga meciul”, a declarat Andrei Nicolescu la întoarcerea în România.

Cel care a cerut întăriri de urgență a fost chiar antrenorul croat Zeljko Kopic, conștient că echipa sa nu poate să facă miracole în 2024 fără un ajutor considerabil din partea acționarilor. Concluziile au fost trase la finele amicalului cu Charleroi, partidă în care belgienii au zburdat pe teren și au făcut ce au vrut cu dinamoviștii, atunci când și-au dorit asta.

”Primele 30 de minute din repriza a doua au fost foarte rele, au marcat foarte ușor golurile. A fost un test bun pentru a vedea cum ne descurcăm în fața unui asemenea adversar. Dani Iglesias și Homawoo au simțit ceva probleme medicale și nu am vrut să riscăm. Sunt multe de analizat și trebuie să tragem concluziile acestui meci.

Am jucat bine 60 de minute, , trebuie să vedem unde am greșit și să ne pregătim pentru meciul cu Petrolul. Este inacceptabil, vom analiza tot meciul, nu am avut reacție. Primele 60 de minute a evoluat o echipă profesionistă, apoi nivel de amator, nu este acceptabil pentru noi.

Velkovski este într-o formă fizică bună, trebuie să avem răbdare cu fiecare jucător nou. A demonstrat faptul că are calități, va fi un transfer util pentru noi. Avem pauză până luni acum, de luni reluăm antrenamentele și vom fi bine la meciul cu Petrolul.

Am jucat împotriva unei echipe bune, nu te poți bucura atunci când primești atâtea goluri, au fost și plusuri, dar și lucruri de pus la punct”, a declarat Kopic. Întrebat dacă așteaptă jucătorii până la meciul cu Petrolul, Kopic a transmis că ”speră” că se va întâmpla asta.