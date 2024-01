Zeljko Kopic, dezamăgit după eșecul rușinos al lui Dinamo cu Charleroi: „E inacceptabil”

Formația din Ștefan cel Mare . Zeljko Kopic s-a arătat dezamăgit după ultimul eșec al lui Dinamo din cantonament. Tehnicianul croat este de părere că echipa mai de lucrat la câteva aspecte.

Zeljko Kopic, dezamăgit după eșecul rușinos înregistrat de Dinamo cu Charleroi

Antrenorul lui Dinamo s-a arătat dezamăgit după ultimul eșec din cantonament. Zeljko Kopic este de părere că echipa sa arătat bine în prima repriză, care a durat 60 minute, însă nu a reușit să demonstreze nimic în finalul partidei. Tehnicianul croat susține că o astfel de atitudine este inacceptabilă, iar jucătorii mai au multe de lucrat.

“Primele 60 de minute au fost bune. Partida a avut intensitate. Ne-am apărat bine și am creat șanse de a marca. Am reușit să înscriem de două ori. Sunt foarte mulțumit de primele 60 de minute.

După aceea am schimbat puțin echipa. Am vrut să dăm minute fiecărui jucător. Noi după cele 60 de minute nu am avut nicio reacție și trebuie să vedem de ce. E inacceptabil pentru noi ca un meci să decurgă așa.

Să vedem evoluțiile tuturor în fața unui adversar puternic. Ultimele 30 de minute nu au fost bune pentru noi. Nu ne-am adaptat intensității lor și au înscris foarte ușor acele goluri. Până la final ne-am mai revenit, dar nu suficient”, a spus antrenorul lui Dinamo.

Zeljko Kopic, mulțumit de o parte din lotul lui Dinamo

“Pentru noi a fost bine să vedem ce putem face în fața unui astfel de adversar. Am putut să vedem care sunt punctele noastre forte și cât de mult putem juca la acest nivel. Am avut doi jucători, Dani și Jouse, care au simțit niște dureri înainte de meci. Nu am vrut să riscăm cu ei.

Sunt mulțumit de cum s-au descurcat Alexandru și David Irimia. Avem suficiente lucruri de analizat după acest meci. Trebuie să analizăm toate greșelile pe care le-am făcut și să fim gata în 10 zile pentru primul meci de campionat.

Trebuie să avem răbdare cu fiecare jucător nou și să îi facem să se integreze la sistemul nostru de joc. . Azi a arătat calitate și demonstrează că va fi un transfer reușit pentru noi”, a mai spus Zeljko Kopic.

Dinamo pregătește noi transferuri înainte de meciul cu Petrolul Ploiești

“În acest moment jucătorii sunt obosiți după acest amical. Avem primul antrenament luni și de atunci vom începe cu alte tipuri de pregătire. Cred că vom fi la un nivel bun.

Toți jucătorii sunt buni. Avem lucruri bune, dar trebuie să mai lucrăm și la alte aspecte. Sper să vină jucători noi. Lucrăm la asta și sper să vină înainte de meciul cu Petrolul”, a declarat tehnicianul croat.