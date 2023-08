Andrei Pavel, fostul mare jucător de tenis român, dar și fost membru al staff-ului Simonei Halep, a vorbit despre . „Cneazul” a vorbit atât despre alimentația, cât și despre antrenamentele fostului lider mondial WTA.

Andrei Pavel, detalii despre alimentația Simonei Halep: „Mânca foarte simplu, foarte normal”

Simona Halep este suspendată provizoriu din tenis, după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat la US Open 2022. Românca a fost audiată la finalul lunii iunie, însă . Andrei Pavel consideră că un verdict favorabil și, implicit, participarea la US Open 2023 ar însemna o gură mare de oxigen pentru Halep.

„Nu înțeleg de ce nu e decizia deja luată, de ce o prelungesc atât de mult. Am văzut că e înscrisă la US Open, am văzut că se antrenează. Ar fi o gură de aer să joace la US Open. Sper să revină pe terenul de tenis, am văzut că a revenit și Caroline Wozniacki. M-a surprins foarte multe toată povestea asta cu dopingul.

Cât am fost antrenorul ei, ea mânca foarte simplu, foarte normal. Îi plăceau puiul, piureul de cartofi, tiramisu ca prăjitură, lucruri foarte simple. Iar în ceea ce privește vitaminizarea, era și mai simplu, foarte simplu, nu era nimic științific.

Lua niște batoane Isostar, care au prea mult zahăr în ele, după mine, nu sunt performante. Lua vitamine simple și, cu toate astea, abilitatea ei pe teren era maximă. Făcea pregătire fizică foarte bună, intensitatea ei era maximă. Să aud că s-a dopat a fost o surpriză imensă

„Simona a trecut prin lucruri destul de nasoale, și pe terenul de tenis, și pe plan personal. Nu merită ce s-a întâmplat”, a spus Andrei Pavel, la podcastul .

Andrei Pavel aruncă bomba în cazul Simonei Halep: „A luat acea substanță din motive personale”

Lumea tenisului s-a împărțit în două după ce Simona Halep a fost depistată pozitiv cu substanțe interzise și suspendată provizoriu din tenis. Majoritatea personajelor din „sportul alb” i-au luat apărarea româncei, însă au existat și diferite ipoteze conspiraționiste care s-au creat în jurul cazului Simonei Halep.

„Eu am auzit o grămadă de conspirații despre Simona Halep, dar gândiți-vă că eu am auzit o grămadă de conspirații și despre meciurile mele, că aș fi vândut nu știu ce partidă. Pe vremea mea, se scria că Andrei Pavel e sub influența pariurilor și tot felul de lucruri de care habar nu aveam.

Nu am de unde să știu ce e acolo, dar din punctul meu de vedere e o nebunie. Sper să afle ce s-a întâmplat, dar eu n-am nicio bază să spun ceva concret. Tot ce pot să spun este că ea nu s-a dopat niciodată intenționat, nu a făcut-o pentru tenis, pentru performanță, ci pentru niște lucruri personale, după părerea mea”, a mai spus Andrei Pavel.

Andrei Pavel, despre pregătirea Simonei Halep: „Prefera ca antrenamentul să fie mai scurt și intensiv”

Andrei Pavel a dat detalii despre felul în care se pregătește Simona Halep. Fostul antrenor al sportivei a mărturisit că jucătoarea născută la Constanța preferă antrenamentele scurte și intense față de cele lungi și fără intensitate. Fostul tenismen a lăsat de înțeles că Simona Halep își poate îmbunătăți nivelul de concentrare.

„Sunt de acord 100%. Când am vorbit cu Tomai Firicel, fostul ei antrenor, îmi spunea câte ore muncește. Eu ziceam că trebuie să fie undeva la 6-7 ore, dar la intensitatea la care lucra Simona Halep, nu puteai să faci asta.

Ea prindea foarte repede, prefera ca antrenamentul să fie mai scurt și intensiv, așa că am preferat acest lucru, decât să o lălăiesc prea mult, numai ca să pun orele acolo. Dar, într-adevăr, Simona avea un potențial foarte mare de concentrare și intensitate și pe ăla ar fi putut să îl ducă la un nivel mai înalt.

„Asta era cea mai mare greșeală”

Într-adevăr, sunt multe lucruri pe care nu le știm: accidentări, starea ei, perioada la femei … Sunt mulți factori care fac diferența. E un sport foarte greu, în care e puțină vacanță.

Am avut de-a face cu antrenori de pregătire fizică care voiau să își pună amprenta în tenis, iar asta era cea mai mare greșeală, fiindcă ei trebuiau să se muleze în funcție de fiecare jucător. Unul vrea 8 ore pe teren, altul nu.

Uitați-vă la Roger Federer, care după 25 de ani, dacă mai juca tenis o oră sau o oră jumătate, restul era doar pregătire fizică și recuperare. Pe măsură ce crești în experiență, știi ce să faci la antrenament, deci îți trebuiesc oameni care să se muleze pe stilul tău, care încearcă să te facă să progresezi în toate aspectele, de la sănătate la pregătire fizică etc.”, a încheiat Andrei Pavel.