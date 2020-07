Andrei Pavel, singurul tenismen român care l-a învins pe Roger Federer: “Nu m-am gândit că va ajunge cel mai bun din istorie”

Andrei Pavel este singurul tenismen român care a obținut o victorie contra elvețianului într-un meci oficial. Partida avea loc în anul 2000, în faza optimilor a turneului din Germania de la Hamburg. Cu toate că au trecut 20 de ani de atunci, românul își aduce aminte perfect meciul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Scorul final al întâlnirii a fost 6-4, 6-3, iar elvețianul avea doar 19 ani și se credea despre el că va ajunge un mare jucător de tenis.

Românul are amintiri plăcute de la acel joc și zice că a văzut care erau punctele slabe ale lui Federer și a profitat de ele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Amintirile lui Andrei Pavel de la victoria cu Roger Federer

”Singura mea victorie în fața lui Roger Federer a fost în 2000, la Hamburg. El era foarte tânăr, avea 18 ani și se afla pe locul 40 în lume. Un an mai târziu era deja numărul unu. M-a bătut apoi la București de patru ori în trei luni. Roger este Roger.

Este un jucător mega-complet, mega-talentat și nu îl poți compara cu prea multe persoane. Atunci când l-am învins nu m-am gândit că va ajunge cel mai bun tenismen din istorie.

ADVERTISEMENT

Am simțit pe pielea mea forța pe care o arăta. Cred că am câștigat din cauza faptului că el nu stătea prea bine din punct de vedere mental. Țin minte că m-a condus cu 3-0 și apoi am câștigat multe game-uri la rând.

L-am lucrat la psihic. În același turneu l-am bătut și pe Juan Carlos Ferrero care era un alt nume mare din tenis. În cariera mea am întâlnit foarte mulți jucători de top: Andre Agassi, Rafael Nadal, Andy Roddick, Novak Djokovic și mulți alții.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este foarte greu să gestionezi partidele cu ei. Dacă intri în teren în fața lor și spui că nu ai nicio șansă, mai bine stai acasă. Trebuie să fii încrezător”, a spus Andei Pavel, potrivit Cuget Liber.

În total, românul și elvețianul s-au întâlnit de 8 ori, iar palmaresul întâlnirilor directe este în favoarea lui Federer care s-a impus de 7 ori, față de doar o victorie a lui Pavel.

ADVERTISEMENT