Sorana Cîrstea, secretul victoriei din turul 2 la WTA Madrid: „M-am uitat la meci pe internet”. Ce a spus despre colaborarea cu noul antrenor: „Timpul e limitat”

Sorana Cîrstea (30 WTA) după victoria cu Alexandra Eala (170 WTA), scor 6-3, 6-7(6), 6-4. Deși a servit pentru a închide meciul (6-3, 5-3), românca a fost nevoită să revină de la 1-3 în decisiv. În cele din urmă, „Sori” a acces în „șaisprezecimi”, unde va da piept cu Iga Swiatek (1 WTA).

Sorana Cîrstea, secretul victoriei din turul 2 la WTA Madrid: „M-am uitat la meci pe internet”

Sorana Cîrstea a recunoscut că nu știa jocul Alexandrei Eala. În primul tur la WTA Madrid, filipineza în vârstă de doar 18 ani a trecut de Lesia Tsurenko. Prima rachetă a României, Sorana Cîrstea a urmărit meciul celor două pe internet pentru a-și putea face o idee.

„Da, un meci destul de complicat. Am început bine 6-3, 5-3, acolo nu pot să spun că am făcut multe lucruri greșit. Cred că am fost un pic pasivă și adversara un pic și-a ridicat nivelul, dar chit că în setul trei a avut 3-1, simțeam că joc mai bine, că am un nivel peste și că trebuie să reușesc să găsesc soluții să câștig.

Sincer, nu, nu știam, știam să zic fața, știam cine este, dar nu știam cum joacă. N-am văzut-o niciodată, nu m-am antrenat niciodată cu ea, însă antrenorul s-a dus la primul meci, apoi m-am uitat și eu un pic ca să am cât de cât o idee la primul meci de aici cu Tsurenko pe internet.

Prima oară când joci cu o adversară e un pic dificil, pentru că trebuie să găsești un pic, să zic așa, trebuie să-i găsești punctele slabe și acolo să insiști. Se simte altfel din teren, greutatea mingi, efectul care-l imprimă, care la la televizor de multe ori nu se vede la fel, unghiurile nu se văd atât de bine și e normal. Sunt niște lucruri pe care le simți doar în teren, oricând te-ai uita, te-ai uitat la videouri, e diferit”, a declarat Sorana Cîrstea, citată de .

Sorana Cîrstea, detalii despre colaborarea cu Albert Santos: „Am vorbit să lucrăm doar pe sezonul de zgură. Vom vedea”

Sorana Cîrstea a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că pentru sezonul de zgură. Sportiva din Târgoviște a mărturisit că lucrează foarte bine cu fostul câștigător de la Roland Garros (2002).

„Până acuma totul bine. Lucrez foarte frumos cu el, normal. Un jucător cu foarte multă experiență, a câștigat Roland Garros-ul. Noi am vorbit să lucrăm doar pe sezonul de zgură, vom vedea după dacă vom continua sau care va fi planul.

El mai este și director general la un club destul de mare din Barcelona, timpul e destul de limitat, să zic, dar mă bucur mult că îi face plăcere să lucreze cu mine și la fel și din partea mea. Îmi face plăcere să lucrez cu cineva care a fost la nivelul acesta, a câștigat turnee mari, știe cum se simte în teren și ce pot să spun despre el este foarte pozitiv și încearcă să-mi imprime și mie treaba asta.

Foarte disciplinat, muncitor se știe că spaniolii sunt așa când vine vorba de joc și până acum mă înțeleg bine și sunt bucuroasă să pot să primesc sfaturi de la un asemenea fost jucător”, a mai spus Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea, puțin dezamăgită de Madrid: „Cam frig”

Sorana Cîrstea va avea parte de un duel infernal pentru calificarea în optimi. Românca în vârstă de 34 de ani se va duela cu liderul mondial Iga Swiatek. „Sori” a fost surprinsă neplăcut de vremea destul de friguroasă din capitala Spaniei.

„Corect, mentalitatea mea tot timpul a fost ca indiferent de nivelul unde sunt, pot să îmbunătățesc. Tot timpul am căutat să-mi îmbunătățesc jocul, să îmbunătățesc mentalitatea, jocul de picioare și așa mai departe.

Asta am investit în cariera mea și am crezut că pot, indiferent de vârstă, de rezultate, să fiu mai bună. Și cred eu că treaba asta m-a ținut și cred că din acest motiv am o carieră destul de longevivă, pentru că am făcut tot timpul lucrurile corect din punctul meu de vedere și mi-am dat șansa să pot să fiu mai bună mereu.

În general cred că și dacă ești numărul unu tot ai lucruri de îmbunătățit. (râde) Da, cam frig anul acesta, sincer, un pic nesperat. Și atunci normal, temperaturile fiind mai joase, mingea nu zboară atât de mult, dar condițiile sunt similare de la an la an, un pic de altitudine. Aici jocul este mult mai rapid.

Dacă reușești să servești bine ai un avantaj, punctele sunt mult mai scurte, este, să zic așa, o suprafață eu îi zic semizgură, semihard pentru că este destul de rapid, dar da, aici mereu m-am simțit bine și mă bucur să joc din nou și anul acesta la Madrid”, au fost cuvintele Soranei Cîrstea.