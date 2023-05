Andrei și Simona de la Mireasa, anunț neașteptat. Ce au decis cei doi după momentele tensionate

Andrei și Simona de la Mireasa au o relație destul de tumultoasă. Iar lucrurile se văd cu ochiul liber chiar și în casa Mireasa. Se pare însă că cei doi au luat o decizie complet neașteptată. Și fanii au rămas surprinși de ce au putut să audă.

Decizia luată de Andrei și Simona de la Mireasa

Evident, Dacă unii concurenți par fericiți la început, iar relația lor înaintează, în anumite momente, despărțirea este una inevitabilă. Și nu e de mirare, având în vedere că în general, conflictele sunt la ordinea zilei.

Și totuși ce se întâmplă între Andrei și Simona de la Mireasa? Cei doi gestionau până acum destul de dificil probleme în cuplu. Iată că ceva s-a schimbat, astfel că ambii parteneri sunt dispuși să mai lase de la ei pentru a putea fi fericiți.

Andrei spre exemplu i-a recunoscut lui Roberto că a greșit. Acesta spunea că vrea să își schimbe atitudinea față de Simona și că are planuri de viitor alături de ea. Cu alte cuvinte, fără să vrea probabil, acesta a confirmat faptul că cei doi își doresc o viață împreună.

Astfel, de acum, am putea să vedem o altă latură a lui Andrei. Concurentul de la Mireasa are de gând să se schimbe, iar nici Simona nu este mai prejos. Aceasta spune că vrea să fie mai deschisă, așa cum i-a recomandat și o prietenă.

„Și prietena mea, Adelina, mi-a zis: „Arată-ți toate laturile, fii tu Simona cea pe care noi o cunoaștem și cine te va aprecia așa cum ești, vei ști că e pentru tine și merită toată aprecierea din lume”, i-a spus Simona lui Andrei.

Andrei moment neașteptat în fața Simonei

Ce reacție a avut Andrei? Una care i-a uimit pe fanii show-ului Mireasa. Acesta i-a dat dreptate Simonei și mai mult de atât, a dezvăluit că este conștient de ceea ce merită aceasta. De asemenea, tânărul a spus că înțelege și momentele în care partenera sa are nevoie de spațiu.

”Chiar meriți multe, chiar meriți. Am stat și am analizat că nu toate persoanele sunt așa cum ne imaginăm noi de multe ori (…) Eu am impresia că e ceva de la mine, dar nu e de la mine, se mai adună tensiuni, te mai gândești la ale tale.

Și după tu vrei să fii lăsată singură și mie nu prea îmi place să te las singură. Și eu mă pun în postura ta”, a completat Andrei. Chiar și așa, iată că relația lor este acum una mult mai unită și are șanse mari să evolueze în viitor.