Andrei Vochin, analiza unui sezon nebun în Superliga: „Dorinel Munteanu, antrenorul anului! Gigi Becali, managerul sezonului”

Andrei Vochin a pus sub lupă SuperLiga după ce s-au scurs două etape din play-off și play-out și după ce Oficialul FRF a vorbit la superlativ despre Dorinel Munteanu și Gigi Becali.

Andrei Vochin, analiza sezonului nebun de SuperLiga: „Dorinel Munteanu, antrenorul anului”

Consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu l-a lăudat pe Dorinel Munteanu pentru performanța pe care a reușit-o cu Oțelul Galați. Antrenorul a dus-o pe nou-promovată în „careul de ași” al Cupei României, iar în play-out e la șase puncte de zona fierbinte.

ADVERTISEMENT

„Ce mi se pare că devine o problemă în campionatul României e chiar valoarea antrenorului. Pentru că înseamnă că valoarea antrenorilor sau încrederea pe care o au patronii în antrenorii români este foarte, foarte mică.

Chiar mă uitam pe transfermarkt.com și observam ca valoarea loturilor se reflectă exact în poziția în clasament din momentul ăsta. Mai mult sau mai puțin. Un loc mai sus, unul mai jos. Singura echipă care este într-o discrepanță între valoarea lotului și poziția în clasament și la care mai adăugăm acum și performanța din Cupa României, e Oțelul Galați.

ADVERTISEMENT

Ceea ce mă face pe mine să spun în momentul ăsta că dacă e un antrenor outstanding, excepțional, acela este Dorinel Munteanu. E singurul antrenor care a făcut un lucru excepțional. Cu lotul pe care îl are la dispoziție să se afle pe o astfel de poziție. Dacă acum s-ar trage linie, aș spune că antrenorul anului în România e Dorinel Munteanu”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Gigi Becali, managerul anului”

În schimb, Vochin îi acordă titlul de „managerul anului” lui Gigi Becali. Cifrele vorbesc pentru patronul de la FCSB, echipă care e pe primul loc în SuperLiga, cu un avans de șapte puncte, cu opt etape rămase din play-off.

ADVERTISEMENT

„Dacă acum s-ar trage linie și mi-ar cere cineva să declar care e managerul anului în România, aș spune că acela este Gigi Becali. Am văzut cheltuielile care s-au publicat acum. Candidatele la titlu au cheltuit fiecare în jur de 14 milioane de euro. CFR Cluj, Universitatea Craiova au cheltuit anul trecut în jur de 14 milioane de euro.

Cheltuielile FCSB-ului sunt de 16 milioane. Asta ce înseamnă? Că Gigi Becali a cheltuit cu două milioane în plus, dar valoarea loturilor înseamnă cam jumătate. Deci CFR și U Craiova au o medie de 7-8 sute de mii de jucător, în timp ce FCSB are cam 1,3 milioane. Ce înseamnă asta? Că tu, FCSB, cu numai două milioane în plus, adică cu 15% în plus, ți-ai făcut o valoare de lot de 50%.

ADVERTISEMENT

Asta înseamnă un management bun. Ai știut ce jucători să aduci, astfel încât cu bani puțini să faci valoare de lot mai bun”, a adăugat consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu.

Andrei Vochin, analiza unui sezon nebun în Superliga: „Dorinel Munteanu, antrenorul anului! Gigi Becali, managerul sezonului”