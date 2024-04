Un antrenor cu licenţă PRO se revoltă după numirea lui Tony la Poli Iaşi: “Noi la ce mai avem Şcoală de Antrenori?”

Au început să pătrundă din ce în ce mai mulți antrenori străini în SuperLiga, iar acest lucru îl neliniștește pe Vivi Răchită. Antrenorul cu licență PRO s-a revoltat după ce Tony da Silva a fost instalat la Poli Iași în locul lui Leo Grozavu.

Antrenorul cu licență PRO care se revoltă după numirea lui Tony la Poli Iaşi: “Noi la ce mai avem Şcoală de Antrenori?”

Oficialii lui Poli Iași și-au pierdut răbdarea cu Leo Grozavu și l-au demis după înfrângerea cu 2-1 de la FC Botoșani. În locul tehnicianului român a fost adus Tony, portughez trecut prin cariera de jucător și pe la CFR Cluj.

Vivi Răchită deține licența PRO și este revoltat după ce . Specialistul FANATIK a dezvăluit câți tehnicieni români au terminat cursurile Școlii de Antrenori și pot antrena în SuperLiga în acest moment.

„Leo Grozavu mănâncă din jucători și a «reușit» să piardă cu 2-1. Este demis și vine un alt antrenor străin, de ce mai facem Școala de Antrenori în România? Am licența PRO și am înțeles că sunt peste 170 de licențe PRO ale antrenorilor români.

Sunt 16 echipe în Liga 1, 20 în Liga 2. Sunt 36 de echipe în primele două ligi ale României, dar există peste 170 de licențiați PRO și noi aducem antrenori de afară, care nu își găsesc locul. Napoli a venit de 10 ori la Craiova, păi nu îți găsești Napoli o echipă prin Serie C în Italia să îți faci meseria.

Pe Bergodi nu îl consider antrenor de titlu, zic că nu rezistă la presiune. Să ne aducem aminte ce a făcut la finala Craiova – CFR, jucată la Craiova cu Bergodi pe bancă”, a spus Răchită la Spotlight SuperLiga, emisiune în direct în fiecare zi de marți, de la ora 15:00, pe .

Șefii de la Poli Iași l-au comparat cu un antrenor celebru din Anglia: „Va fi De Zerbi de România”

Anthony da Silva a jucat la , la fel ca și Roberto De Zerbi de la Brighton. Președintele moldovenilor l-a asemănat pe tehnicianul portughez cu celebrul antrenor din Premier League.

„A trebuit să ne mișcăm rapid pentru a scoate echipa din criză. Nu aveam timp să stăm după vreun antrenor, indiferent de cota lui. Noul tehnician trebuie să aibă timp să pregătească meciul cu FC U Craiova 1948, pe care trebuie să-l câștigăm.

Din multitudinea de propuneri care au venit pe adresa noastră ne-am decis asupra lui Tony. În ultimii ani am primit numeroase referințe pozitive despre cum lucrează. Are același spirit de luptător pe care-l etala ca jucător, este foarte preocupat de a se perfecționa, are licența PRO, a învățat de la nume mari ale fotbalului portughez, cu care e prieten.

„A contat enorm și faptul că vorbește româna și alte limbi de circulație internațională, precum și faptul că a urmărit mereu campionatul nostru, fiind la curent cu tot ce se întâmplă. Eu am încredere că Tony va fi un De Zerbi de România!”, a spus Cornel Șfaițer pentru .

