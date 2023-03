Andrew Tate face lumină în cazul presupusului cancer. Ce este, de fapt, cicatricea de pe plămânul milionarului

Fostul kickboxer de origine britanică face lumină în cazul presupusului , după ce s-a vehiculat că este grav bolnav. Ce este, de fapt, cicatricea de pe plămânul milionarului care se află în arest încă de la finalul anului trecut.

Andrew Tate dezvăluie dacă are sau nu cancer. Ce spune despre cicatricea care se află pe unul dintre plămânii săi

Andrew Tate a postat un mesaj amplu din spatele gratiilor în care subliniază că doctorii nu l-au diagnosticat cu cancer. Cicatricea care se află pe unul dintre plămânii săi ar fi, de fapt, de la o luptă mai veche.

„Nu am cancer. Plămânii mei au exact zero daune cauzate de fumat. De fapt, am o capacitate pulmonară de 8 L și semnele vitale ale unui sportiv olimpic. Nu am decât o cicatrice pe plămân de la o luptă veche.

Adevărații războinici sunt marcați atât în ​​interior, cât și în exterior”, a scris bărbatul pe contul de , unde este foarte activ chiar dacă este arestat de aproximativ 3 luni împreună cu fratele său, Tristan.

Milionarul susține că sunt foarte multe persoane care mint și care doresc să-i distrugă numele. În plus, omul de afaceri britanic mai spune că este faimos și că are o influență mare și poate conduce oamenii prin credință și putere.

„Ca unul dintre cei mai influenți bărbați de pe planetă este important pentru binele umanității să trăiesc cât mai mult posibil. La nivelul actual de putere, estimez că voi supraviețui cel puțin încă 5.000 de ani”, a completat Andrew Tate, în social media.

Andrew Tate, amănunte despre cicatricea de pe plămân

Andrew Tate a mai precizat că este o persoană care ia foarte în serios sănătatea și îngrijirea medicală, motiv pentru care de-a lungul timpului a făcut mai multe investigații. Unele dintre aceste controle s-au desfășurat în Dubai.

De asemenea, susține că medicii pe care i-a consultat înainte să ajungă în detenție au fost extrem de interesați de cicatricea de pe plămânul său și chiar nu înțelegeau cum a supraviețuit fără tratament.

Pe de altă parte, Andrew Tate recunoaște că suferă în închisoare, dar nu-ți pierde speranța. Omul de afaceri este încrezător că lucrurile se vor îndrepta, fapt pe care îl afirmă în postările motivaționale pe care le publică frecvent.