Angajările la stat prin detașare din mediul privat, reluate. Motivul: bugetarii nu se pricep la fonduri europene

Guvernul se pregătește să permită din nou detașările din mediul privat în aparatul de stat, la un an după ce le-a interzis pe motiv că aceste detașări au fost folosite în guvernarea PSD pentru a găsi posturi călduțe și bine plătite clientelei politice.

Un proiect de ordonanță de urgență prevede ca detașările din mediul privat să fie reluate pentru gestionarea proiectelor europene, în condițiile în care angajații statului din unitățile de management de proiect (UMP) primesc un plus de 50% la leafă.

Pentru revenirea la metoda detașărilor din mediul privat există două explicații posibile: fie angajații statului sunt prea incompetenți ca să știe cum să folosească fondurile europene, fie actuala coaliție guvernamentală reia practicile clientelare de care îi acuza anterior pe cei de la PSD.

Angajările prin detașare, eliminate de Orban, reintroduse de Cîțu

Prin OUG 1/2020, adoptată la începutul anului trecut, guvernul Orban a decis să elimine, cu efect imediat, procedura detașărilor în instituțiile publice a unor angajați din mediul privat, invocând faptul că aparatul de stat a fost populat cu oameni fără pregătire adecvată funcțiilor pe care le-au obținut fără să dea un concurs.

„A existat o practică ca în instituțiile publice să fie angajați prin detașare oameni care fuseseră angajați în ONG-uri, în companii private care pur și simplu erau detașați fără niciun concurs, fără o testare a capacităților dacă au sau nu posibilitatea, calitățile, pregătirea profesională să exercite funcția publică respectivă. Pur și simplu au fost detașați din privat, încălcându-se obligația ca funcțiile publice să fie ocupate prin concurs sau să fie ocupate prin detașare sau prin transfer de la alte instituții publice de către oameni care au exercitat funcția publică și despre care există clar o evaluare privitor la capacitatea girării funcțiilor publice”, spunea premierul de atunci, Ludovic Orban, pe 23 decembrie 2019.

A fost admisă o singură excepție, pentru Ministerul Afacerilor Externe, căruia i s-a permis să folosească detașări din mediul privat până la data de 31 august 2020, termen până la care MAE ar fi trebuit să inițieze concursuri pentru ocuparea posturilor astfel vacantate. Potrivit spuselor lui Orban, Ministerul de Externe ar fi avut circa 50% din personal venit prin detașare. Premierul nu a detaliat cum s-a ajuns în situația ca MAE să recruteze diplomați „de carieră” din mediul privat într-o măsură atât de mare.

Miza detașărilor la stat era una financiară. Presa a relatat în anii trecuți cum unor angajați din mediul privat li se mărea consistent salariul cu o lună sau două înainte de a fi detașați la stat, unde își păstrau salariile de la fostul loc de muncă, dar plătite acum de la buget. Beneficiarii erau, deseori, persoane cu legături în mediul politic. Se estima că peste 30.000 de persoane s-ar fi strecurat astfel în aparatul de stat.

Practica ar urma să fie reluată de către noua coaliție de guvernământ alcătuită din PNL, UDMR și USR-PLUS, după o pauză de un an, însă restrânsă la unitățile de management de proiect, cu finanțare externă, rambursabilă sau nu. Astfel, statul caută experți în mediul privat care să se ocupe de absorbția fondurilor europene.

Măsura este prevăzută într-un proiect de ordonanță de urgență al cărui autor este, cumva surprinzător, Ministerul Educației, deși proiectul nu se referă doar la angajări în acest domeniu de activitate. Alte ministere apar doar ca avizatoare: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, Ministerul Transporturilor și Ministerul de Interne.

Angajații statului primesc salarii mari, dar nu știu ce să facă

Proiectul de OUG reintroduce posibilitatea detașărilor din afara aparatului de stat la UMP-uri, peste numărul de locuri din respectivele unități de management. „În scopul realizării obiectului său de activitate, U.M.P.-ul poate angaja personal, cu contract individual de muncă, pe perioada proiectului, în afara numărului maxim de posturi ale entității în cadrul căruia funcționează U.M.P-ul, conform procedurilor finanțatorului extern”, se arată în proiectul ordonanței.

La un an după intrarea în vigoare a interdicției detașărilor, Guvernul a descoperit că nu mai are cine să se ocupe de fondurile europene, deși UMP-urile au angajați proprii și care primesc un plus de 50% la salariu doar pentru că se ocupă de fonduri europene.

În nota de fundamentare a ordonanței se spune că acești angajați cu salarii consistente muncesc acum prea mult: „Încetarea detașărilor din mediul privat, în luna ianuarie 2020, dispusă prin OUG 1/2020, a condus la situația în care activitățile aferente proiectelor aflate în implementare sunt desfășurate de personalul care a preluat în multe cazuri și activitățile experților a căror detașare a încetat, ducând astfel la un volum mult mai mare de muncă, mărindu-se în acest fel și responsabilitatea pe care trebuie să și-o asume, în domenii pe care nu le cunosc sau le cunosc mult prea puțin.”

În document se spune că lipsa unor specialiști în domeniu în aparatul de stat riscă să ducă la pierderea unor sume importante primite de la Uniunea Europeană, motiv prin care este justificată și urgența adoptării acestui act normativ. Involuntar, nota de fundamentare devine un rechizitoriu la adresa incompetenței angajaților statului și o autocritică a acestuia în ce privește incapacitatea de recruta oameni bine pregătiți în domeniul absorbției fondurilor europene.

„Luând în considerare faptul că în aparatul de stat nu se regăsesc de multe ori persoane care să îndeplinească exigențele băncilor finanțatoare în ceea ce privește experiența în proiecte similare, devine din ce în ce mai dificil să se asigure personal calificat care să ducă la îndeplinire activitățile proiectelor, fără ca acestea să înregistreze întârzieri față de termenele asumate prin acordurile de împrumut. În contextul în care Guvernul României este beneficiar al mai multor împrumuturi nerambursabile, este imperios necesar ca proiectele finanțate din cadrul acestora să respecte termenele asumate, în caz contrar, fiind datorate dobânzi de la bugetul de stat, pentru perioada cu care se decalează aceste termene”, se mai spune în documentul citat.

Proiectul prevede și posibilitatea organizării de concursuri pe locurile vacante, chiar dacă acestea au fost suspendate în aparatul de stat pe durata stării de alertă, însă introducerea posibilității detașării din mediul privat nu este însoțită de vreun mecanism suplimentar de verificare a competențelor astfel că există riscul ca incapabililor de la stat să li se alăture incompetenții partidelor.