Angela Forero, primele declarații după eliminarea de la Survivor România: “Sentimentul este de tristețe”

Angela Forero de la Survivor România 2022 a fost eliminată din competiție din cauza problemelor medicale. Fosta concurentă din echipa Războinicilor a suferit o accidentare în timpul unei probe.

Tânăra a vorbit despre experiența din Republica Dominicană și regretă că s-a terminat atât de repede pentru ea. Cu toate acestea, Angela se bucură de întoarcerea acasă, alături de familie.

Din punct de vedere fizic, Angela Forero a declarat că se simte mai bine și că va avea nevoie re tratamente și recuperare pentru genunchi.

Angela Forero, primele declarații după eliminarea de la Survivor România

a recunoscut că nu s-ar fi așteptat să plece de la Survivor România în urma unei accidentări. Este tristă pentru că nu a putut continua și ar fi vrut ca problemele medicale să nu fie o piedică în parcursul ei din competiție.

“Sentimentul este de tristețe. A pleca din competiție din cauza unei leziuni fizice este ceva ce nici nu luam în calcul. Aș fi vrut să lupt. (…)

Competiția Survivor mi s-a părut genială: cum poți rezista din punct de vedere fizic și psihic în condiții extreme, cum să conectezi corpul și mintea, cum să te cunoști mai mult pe tine și de ce ești capabil.

Aș fi vrut să nu plec, să o duc până la capăt, să dau tot din mine.”, a declarat fosta Războinică pentru .

Despre experiența trăită la Survivor, Angela Forero spune că nu a fost mai grea decât ce a trăit în toată viața ei, dar a fost “cea mai interesantă de până acum”.

Tânăra se simte mai bine, însă va avea nevoie de recuperare pentru ca genunchiul să-și revină, iar acest lucru nu ar fi fost posibil dacă ar fi rămas în competiție.

“Fizic mă simt foarte bine. Corpul împreună cu mintea sunt ceva extraordinar! Totul este despre adaptare. Genunchiul este din ce în ce mai bine.

Este vorba doar despre timp, terapie, recuperare, să se vindece și să treacă durerea.”, a mai spus aceasta pentru sursa citată.

Întrebată ce își dorește să facă cel mai mult atunci când ajunge acasă, Angela Forero a spus că vrea să doarmă și să mănânce, dat fiind faptul că nu s-a putut bucura de aceste lucruri în aproape o lună de competiție.

Eliminarea Angelei Forero i-a surprins pe concurenții Survivor România 2022

În ediția difuzată duminică seara, 6 februarie, Daniel Pavel . Prezentatorul a anunțat că Angela Forero nu mai poate continua competiția din cauza problemelor medicale cu care se confruntă.

Războinica a suferit o accidentare destul de gravă în timpul unei probe și are nevoie de recuperare, dar și de investigații suplimentare.

Angela Forero era una dintre cele mai iubite concurente din echipa albastră, iar colegii ei nu se așteptau la această veste. Toți și-au luat la revedere de la concurentă în lacrimi.

“Până acum mă consider o supraviețuitoare pentru că am stat în aceleași condiții cu ceilalți chiar dacă am avut această leziune, durere la picior. Îmi pare foarte rău că din cauza unui accident trebuie să plec, nu aș fi vrut.

Aș fi vrut să lupt, din păcate am avut prea puțin timp să demonstrez mie, colegilor și restul că pot, că am puterea mentală și fizică, dar accidentele se întâmplă și aveți mare grijă la sănătate.”, a declarat Angela înainte să părăsească competiția.