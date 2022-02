Cea mai dureroasă eliminare din istoria Survivor România. Concurenții au plâns ca niște copii: ”M-ai lăsat singur aici printre străini”

Cea mai dureroasă eliminare din istoria reality show-ului moderat de Daniel Pavel îi face pe participanți, atât Războinici, cât și Faimoși să plângă cu lacrimi amare.

Toți concurenții de la Survivor România 2022 rămân cu un gol imens în suflet după ce prezentatorul anunță un duminică seară, 6 februarie.

„Unul dintre voi va părăsi competiția. A sosit momentul să aflăm care este concurentul, dintre voi, care în seara asta, acum și aici, părăsește competiția”, este declarația făcută de moderatorul de la Pro TV.

Eliminare neașteptată la Survivor România 2022. I-a făcut pe concurenți să plângă

Concurentul care nu mai poate continua este din , care până în momentul de față a avut parte de numai două eliminări. Din păcate, Angela este cea care va pleca acasă.

Participanta cu banderolă albastră nu mai poate continua din cauza unor probleme medicale. Tânăra a suferit o accidentare serioasă, iar recuperarea sa are nevoie de investigații suplimentare.

Vestea nu a fost primită deloc bine pentru colegii din echipa sa, care nu se așteptau la un asemenea deznodământ, mai ales că este vorba de o persoană iubită în cadrul emisiunii Survivor România.

„Până acum mă consider o supraviețuitoare pentru că am stat în aceleași condiții cu ceilalți chiar dacă am avut această leziune, durere la picior. Îmi pare foarte rău că din cauza unui accident trebuie să plec, nu aș fi vrut.

Aș fi vrut să lupt, din păcate am avut prea puțin timp să demonstrez mie, colegilor și restul că pot, că am puterea mentală și fizică, dar accidentele se întâmplă și aveți mare grijă la sănătate”, a spus Angela după ce a aflat verdictul.

Angela de la Survivor România, plânsă de colegii din junglă

Vestea a picat ca un trăsnet pentru concurenții din echipa Războinicilor, care au numai cuvinte de laudă pentru tânăra care lucrează ca medic veterinar. La rândul ei, Angela i-a caracterizat în termeni foarte frumoși.

Au curs foarte multe lacrimi. Concurenții au plâns ca niște copii când au auzit vorbele rostite de Războinica care a părăsit competiția sportivă. Columbianca a văzut fiecare aspect a personalității fiecăruia în parte.

„Ai grijă de tine. Ne auzim acasă”, i-a spus Alex Delea. „M-ai lăsat singur aici printre străini”, a adăugat la rândul său Blaze, fostul concurent de la Mireasa.