Angela Similea, într-un scandal mediatic care îi afectează întreaga carieră. Acuzațiile care o pun la pământ pe artistă

Deși ocupă un loc de cinste în topul celor mai bune voci din istoria muzicii ușoare românești, alături de nume precum Corina Chiriac, Dan Spătaru sau Aurelian Andreescu, cariera de jumătate de secol riscă să fie umbrită de un scandal în care s-a trezit implicată brusc și fără voia sa.

Angela Similea, căci despre ea este vorba, s-a trezit umilită în ultimul hal de Sorin Movileanu, bărbatul căruia i-a dăruit singurul copil, pe Sorin Hilgen. Stabilit de ani buni în Belgia, țara sa adoptivă, chitaristul își cataloghează fosta soție drept „o femeie fără niciun Dumnezeu” și susține că aceasta a călcat strâmb de nenumărate ori pe durata căsniciei.

Potrivit spuselor sale, printre cuceririle Angelei Similea se numără fostul compozitor Marcel Dragomir, maestrul Florin Piersic, dar și nașul cuplului, Titus Munteanu. De acuzațiile lui Movileanu nu a scăpat nici mama interpretei, Gherghina, pe care bărbatul a numit-o fără ezitare „un diavol de om”.

Angela Similea, desființată de fostul soț. O acuză că a înșelat-o inclusiv cu nașul de cununie

„Am cunoscut-o într-un turneu în care eram cu bandul lui Horia Moculescu, în octombrie 1971. Primul spectacol l-am avut la Câmpina, undea ea nu a venit, pentru că avea un microrecital la televiziune. Dar a venit la Braşov.

După spectacol, băieţii au plecat cu iubitele, iar eu am rămas cu Angela, să vadă emisiunea pe care o înregistrase. Şi , după asta, am mers în cuşeta mea să jucăm cărţi. A fost un moment plăcut pentru amândoi acea seară. Când am cunoscut-o, Angela era o amatoare. Eram chitarist-basist în orchestra radio. Şi i-am pregătit o piesă pentru un trofeu în Bulgaria. Ea mai fusese o dată şi era foarte supărată că nu luase nimic. A mers la un trofeu şi a câştigat.

La divorț, mi-a spus că mă va ține la curent cu tot ce se va întâmplă important în viață băiatului nostru, Sorin, dar nu s-a ținut de cuvânt. Este o femeie rea, egoistă, care a fost influențată negativ de către mama ei, Gherghina, un diavol de om.

Banii au fost întotdeauna importanți pentru ea…Niciodată n-a contat cu cine era căsătorită, ea și-a înșelat toți bărbații. Angela Similea nu are niciun pic de Dumnezeu. Toți cei cu care s-a culcat erau căsătoriți. S-a culcat și cu Piersic, și cu nasul nostru, Titus Munteanu, și cu Marcel Dragomir”, a declarat Sorin Movileanu.

„Luați copilul și plecați de aici, dispăreți!”

„În perioada în care repetam cu ea pentru competiţia Orfeul de Aur, din Bulgaria, cei de la „Roşu şi Negru” m-au invitat să cânt cu ei la mare. Eu le-am spus că Angela pleacă în Bulgaria şi eu am planuri cu copilul. Ei mi-au propus să vin cu tot cu copil şi soacră. Şi am acceptat. Cât eram la mare, m-a sunat Angela şi mi-a spus că a câştigat.

Angela a revenit în Bucureşti, apoi a spus că vine spre Eforie. A ajuns la şase în Eforie. Soacra mea a început imediat să scoată venin: „Ştii că soţul tău venea numai la 5 dimineaţa în cameră!”. Şi apoi soacra mea mi-a spus „Fata mea e vedeta internaţională, tu ce eşti? Un muzicant”.

Mi s-a urcat tensiunea. Şi Angela a spus că maică-sa are dreptate. Şi eu le-am spus: „Luaţi copilul şi plecaţi de aici, dispăreţi!”. Şi au plecat. Nu m-am gândit că pleacă de tot. Şi, când am ajuns acasă, casa era cam goluţă.

E chiar comic, a luat şi nişte cizme de bărbat, le luasem eu din Germania. Am întrebat-o de ce a plecat cu toate alea, şi ea mi-a zis „Păi ce, am luat eu, a luat mama şi tata”. Soacră-mea a fost un diavol. A avut o influenţă nevastă asupra nevestei mele”, a mai spus fostul soț al Angelei Similea.