Anghel Iordănescu, atac cu talpa la MApN pentru situația de la CSA Steaua: “Spuneți-ne pe șleau”

Într-un dialog avut cu Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Anghel Iordănescu i-a somat pe cei care conduc destinele echipei CSA Steaua să explice de ce nu sunt în stare să facă demersurile necesare ca echipa Armatei să promoveze în Super Liga. De altfel, viitorul echipei este incert și în acest sezon.

Anghel Iordănescu, atac la MApN

”Cei de la CSA, suporterii, ar trebui să fie supărați de ce s-a întâmplat aseară sau bucuroși că a învins fotbalul”, a întrebat pentru început Horia Ivanovici. ”Cu siguranță vor fi supărați, cu siguranță ei trebuie să-și pună aceeași întrebare pe care mi-o pun eu. Ce a făcut și ce face ministerul, doarme în continuare? Pentru că, dacă ministerul lua decizii și măsuri care ar ajuta clubul CSA Steaua să promoveze, pentru că echipa a fost la moment dat pe loc promovabil, sunt convins că ar fi umplut și ei stadionul așa cum l-a umplut ieri Gigi Becali.

Pentru Gigi Becali nu știu dacă a însemnat mare lucru meciul de ieri, poate doar cele 3 puncte, dar marea lovitură a dat-o în ceea ce privește imaginea. Asta am avut de spus”, a remarcat Anghel Iordănescu. ”Sincer v-a fost teamă că vor fi incidente aseară?”, a întrebat din nou Ivanovici.

Anghel Iordănescu a subliniat că-i cunoaște foarte bine pe cei de la Peluza SUD, astfel că nu a exclus nicio clipă că ar putea exista incidente la meciul dintre FCSB și CFR Cluj. ”Da, m-am temut sincer, îi cunosc și pe cei de la CSA Steaua, și Peluza SUD și Peluza NORD. Spuneam că le cunosc pasiunea și unora și altora, până la urmă a fost o decizie susținută, asumată, a primului ministru.

Primul ministru a fost de bună credință, nu a făcut altceva decât să apere interesul sportivilor, performanței și a sportului. A respectat ceea ce-și doresc microbiștii, să participe la jocuri în stadioane de ultimă generație. Din acest punct de vedere cred eu că primul ministru s-a gândit la performanțe și la sportivi și la suporteri.

Eu sunt stelist și n-am să mă dezic, am jucat fotbal la Steaua de la 10 ani, am jucat în prima echipă, am reprezentat prima echipă ca jucător, ca antrenor. Nu am să mă dezic niciodată de clubul Steaua, dar clubul Steaua și în cazul de față și comandantul și Talpan și MApN trebuie să ne spună deschis, pe șleau, să nu ne mai aiurească, dorește echipa în prima divizie sau nu dorește? Au această capacitate să facă o societate pe acțiuni, să facă ce trebuie făcut, să respecte legea? Dar, să facă, dacă nu, să știm, să știe toată lumea”, a concluzionat Anghel Iordănescu.

FCSB și CFR Cluj s-a jucat în fața a 28.000 de spectatori pe arena din Ghencea, ”templul” roș albastru al steliștilor de pretutindeni, considerat casă de către cei de la CSA Steaua. Această situație a fost posibilă doar prin intervenția premierului Marcel Ciolacu, cel care le-a transmis reprezentanților Armatei să nu mai blocheze accesul FCSB în Ghencea.

